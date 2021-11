BEI: 'Deşi 80% dintre studenţii de la ASE sunt femei, în mod ciudat, aceste studente geniale dispar din piaţa muncii'

Deşi 80% dintre studenţii de la Academia de Studii Economice sunt femei, aceste femei geniale dispar de pe piaţa financiară la 5 sau la 10 ani după absolvire, a declarat, luni, directorul pentru România al Băncii Europene de Investiţii (BEI), Lara Tassan Zanin, într-o dezbatere despre promovarea femeilor în economie.

"Când am decis să mă interesez mai mult privind acest subiect (al participării femeilor din România în economie, n.r.), cu persoane relevante din ţară, am descoperit că dacă mergi la Academia de Studii Economice din Bucureşti, 80% dintre studenţi sunt femei, dar, în mod ciudat, dacă verifici traiectul lor profesional după 5 ani de la absolvire şi pe urmă după 10 ani de la absolvire, aceste studente la economie geniale dispar din piaţa muncii din România. Şi acesta este motivul pentru care noi credem că este foarte important să avem o propunere de politică publică care să integreze toate abordările, care să nu analizeze doar câte femei sunt active pe piaţa de muncă, ci să analizeze serviciile oferite pentru de îngrijirea copiilor, motivul pentru care există o valoare atât de redusă. Avem o politică comprehensivă care susţine ideea de a aduna date relevante, există date în acest sens, şi nu este uşor să-ţi dai seama unde este problema în România", a afirmat Lara Tassan Zanin.

Directorul pentru România al BEI a menţionat că iniţial băncile din România nu au monitorizat participarea economică a femeilor în rândul companiilor din portofoliu.

"Am furnizat sprijin tuturor băncilor din Europa ca să favorizăm participarea economică a femeilor şi atunci când am venit să prezentăm această oportunitate băncilor din România ne-au spus că nu au nevoie în România de aceste produse specifice, că nu există o problemă aici în România. Şi am spus că mă bucur foarte mult să aud asta, aveţi ceva cifre care să susţină această afirmaţie? Câte femei manager aveţi în portofoliu? De fapt, în realitate, nicio bancă nu a dispus de astfel de date, nicio bancă nu a monitorizat vreodată această abordare concretă a activităţilor", a precizat Lara Tassan Zanin.

Reprezentanta Băncii Europene de Investiţii a subliniat că participarea economică a femeilor se află la baza strategiei băncii.

"Banca Europeană de Investiţii este banca Uniunii Europene şi suntem o instituţie interesată în acest subiect, pentru că inegalitatea de gen şi participarea economică a femeilor este la baza strategiei noastre, nu doar în instituţie în sine, în calitate de angajator, ci şi în toate activităţile pe care le întreprindem. În România suntem prezenţi de 30 de ani şi susţinem mai mult sau mai puţin investiţiile la nivelul 1% din PIB, investiţii atât în sectorul privat, cât şi în cel public. De aceea credem că există o importantă abordare economică în ceea ce priveşte egalitatea de gen, şi am să vă explic de ce este şi mai important când vine vorba de România. Banca Europeană de Investiţii este astăzi aici şi susţine această propunere de politică publică pentru că suntem conduşi de obiective în materie de politică, şi nu de profit, şi printre clienţii noştri se află băncile şi IMM-urile, prin care intermediem finanţare", a explicat Lara Tassan Zanin.

Aceasta a adăugat că Banca Europeană de Investiţii susţine o strategie de implementare rapidă a creşterii implicării femeilor în economie, potrivit Agerpres.ro.

"Ne uităm la istorie şi am observat că alte ţări, care au încercat să abordeze această provocare privind egalitatea de gen, au funcţionat într-o măsură sau alta. Într-adevăr, aceste diferenţe încep să fie recuperate, dar nu în ritmul în care ni-l dorim, şi nu în ritmul necesar pentru recuperarea economică. De aceea, Banca Europeană de Investiţii susţine intervenţia hard. Sunt într-adevăr femei în board-uri, în poziţii de management. (...) Eu sunt de naţionalitate italiană şi la început (în Italia, n.r.) iniţiativa nu a fost luată în serios, dar pe parcurs, în timp, a fost, şi acum se ştie că avem mai multe femei active, care participă în sectoarele relevante, şi dacă la început femeile erau puse la coada listei, au fost necesari câţiva ani de muncă, dar acum avem femeie preşedinte de partid în Parlament, în momentul de faţă Guvernul nostru are 50% miniştri femei, deci încet-încet ajungem acolo, dar e nevoie de timp, de aceea trebuie cât mai rapid să avem praguri şi să avem intervenţii hard, mai ales când vine vorba de date statistice", a încheiat reprezentanta Băncii Europene de Investiţii.