Deputatul PNL Ben-Oni Ardelean, despre Florin Cîțu: 'Când trece lumea pe lângă tine ca pe lângă un stâlp de telegraf, ai o problemă!'

Deputatul PNL Ben-Oni Ardelean spune că partidul are urgent nevoie de un „restart” și de o „schimbare de macaz” și fără să solicite direct schimbarea din funcție a liderului Florin Cîțu, tot ce afirmă conduce spre această idee.

„Uneori premierul Ciucă este sabotat din interiorul PNL”, a spus Ardelean, joi, la Realitatea Plus. El a acuzat că în partid s-au luat mai multe „decizii incorecte” și că deciziile importante se iau fără „toți actorii” din partid. Liberalul l-a acuzat apoi pe liderul PNL Florin Cîțu că nu și-a respectat unele promisiuni făcute în interiorul partidului.

„Două-trei poze facute in America nu salveaza pe nimeni de explicatiile pe care trebuie sa le dea in fata partidului”, a mai spus deputatul PNL, legat de recenta vizita in SUA a liderului formațiunii.

Ardelean a spus apoi că Florin Cîțu „trebuie să ia o decizie” legată de cariera sa în PNL în baza sondajelor de opinie care îl dau la un scor modest. „Niciun presedinte de partid la final de mandat, nu la inceput, nu a avut asa un scor scazut”, a spus deputatul PNL despre Cîțu. „Trebui sa raspunda cum considera domnia sa ca trebuie sa raspunda in acesta situatie, vizavi de prestatia pe care o are in spatiul public”, a continuat el.

Într-o intervenție la Antena 3, Ben-Oni Ardelean a adăugat, joi, despre Florin Cîțu: „Daca trece lumea pe langa tine ca pe langa un stalp de telegraf, ai o problema”.

