Bernadette Szocs, după calificarea în sferturi: 'Trebuie să dăm 100% ca să batem Hong Kong'

Bernadette Szocs, jucătoarea nr. 1 a echipei de tenis de masă a României, a opinat că în meciul cu Hong Kong, programat luni în sferturile turneului olimpic feminin pe echipe de la Tokyo, tricolorele trebuie să dea 100% pentru a se califica în semifinale şi a-şi îndeplini visul de a obţine o medalie, potrivit agerpres.ro.

''Sunt foarte pozitivă, este şansa noastră să le batem. Totuşi, nu este vorba de Japonia sau China, cele mai bune echipe din lume. Fiecare dintre noi a mai jucat cu ele la simplu, avem victorii contra lor, chiar dacă pe echipe de câte ori am jucat cu ele am pierdut. Dar acum suntem foarte motivate şi ştim ce avem de făcut. Este foarte important să ne facem treaba şi să aducem câte un punct pentru echipă şi atunci o să reuşim să le batem şi să ne îndeplinim visul, să ajungem în semifinale la Jocurile Olimpice. Toate jucătoarele din Hong Kong sunt incomode, sunt asiatice, dar fiecare are un alt stil şi pentru fiecare trebuie să ne antrenăm şi să ne pregătim cu tactici diferite. Cu fiecare trebuie să jucăm şi să luptăm, să dăm 100% ca să reuşim să le batem şi să ne îndeplinim visul. Cel mai important este cum începem cu dublul, pentru că dacă avem deja 1-0 altfel este presiunea. E normal să existe presiune, toată viaţa mea presiunea m-a motivat şi m-am ambiţionat că acolo îmi este locul şi cine suntem ca echipă'', a declarat Bernadette Szocs pentru AGERPRES, după meciul cu Egipt (3-0) din optimi.

România înfruntă luni, în sferturile de finală, Hong Kong-ul, un adversar pe care jucătoarele noastre nu l-au învins niciodată într-o competiţie pe echipe.

Bernadette Szocs a avut un meci dificil în partida de simplu a meciului cu Egipt, revenind de la 0-2 la 3-2 contra adversarei sale, Dina Meshref.

''Am reuşit să câştig, dar am fost pozitivă chiar dacă am fost condusă cu 2-0. Nu este prima dată când joc contra ei. Am mai jucat cu ea şi la Cupa Mondială 2020 în China când am stat trei săptămâni în carantină. Am ieşit pe 17 şi pe data de 18 octombrie a început concursul, fără antrenament şi fără să simt sala, dar am reuşit s-o bat şi atunci, greu, cu 4-3. Asta a fost un punct pentru mine psihic, pentru că ştiam că o să pot câştiga, chiar dacă am fost condusă cu 2-0, m-am adunat şi nu mi-a fost frică deloc. Mi-am dat drumul la mână, am reuşit să întorc meciul şi să aduc punctul pentru echipă'', a declarat Bernadette Szocs, după meci, pentru AGERPRES.

Jocul său a avut o anume lipsă de consistenţă şi multe erori în primele două seturi, dar dubla campioană europeană cu echipa a motivat că a avut nevoie de un timp pentru a se adapta la stilul jucătoarei din Egipt.

''Jocul merge, dar fiecare jucătoare are alt stil şi este normal să nu te obişnuieşti de la primul punct şi să ai câteva momente pentru a prinde jocul şi tactica împotriva ei. Chiar îmi merge jocul, dar ea este o jucătoare foarte bună, este inteligentă, mereu schimbă tactica şi a trebuit să fiu foarte atentă la cum reacţionez. Am jucat foarte bine, în primul set am avut 5-0, dar s-a întors setul'', a spus Szocs.

Daniela Dodean a jucat la dublu alături de Elizabeta Samara primul ei meci la Tokyo: ''În primul set, ne-am adaptat stilului lor de joc, timpului în care loveau ele mingea, diferit de ce întâlnim în mod normal, iar apoi am mers foarte bine''.

În meciul cu Hong Kong, Dodean va juca cel mai probabil tot la dublu alături de Elizabeta Samara: ''Este un meci foarte greu, dar nu este imposibil, cu siguranţă vom da tot ce putem şi văd şanse egale, 50-50%, pentru că din ce am văzut la meciul lor cu Brazilia, nu le-a fost uşor. Aşa că se poate, vom lupta şi cu siguranţă vom da tot ce ne stă în puteri ca să jucăm în semifinală. Pentru mine a fost foarte mare aşteptarea, foarte grea, pentru că eu nu am jucat celelalte probe, deşi eram aici. În rest totul e bine, sperăm că mâine va fi o zi bună. Pentru mine nu contează cine joacă, la individual, la dublu, important e ca echipa să câştige şi noi să ajungem acolo unde ne dorim''.