Cântăreața americană Beyoncé va lansa documentarul "Making the Gift", care va prezenta povestea albumului ei "The Gift", inspirat de pelicula "Regele Leu/ The Lion King", de Jon Favreau, potrivit billboard.com, scrie Mediafax.

American Broadcasting Company (ABC) a anunțat, duminică, lansarea documentarului "Making the Gift" realizat de cântăreața americană.

Beyoncé a mai lansat în acest an documentarul "Homecoming", nominalizat la șase premii Emmy, și și-a împrumutat vocea Nalei, unuia dintre personajele peliculei "Regele Leu/ The Lion King" (2019).

La rândul ei, Beyoncé a distribuit, pe rețeaua de socializare online Instagram, un scurt film de introducere pentru documentarul "Making The Gift", care oferă o perspectivă asupra realizării noului ei album, inspirat de "Regele Leu/ The Lion King" și de originile ei africane.

De la imagini din studioul de înregistrări la realizarea videoclipurilor, filmul distribuit de artista în vârstă de 38 de ani prezintă admirația ei pentru cultura africană.

Documentarul cuprinde interviuri și arată procesul creativ, urmând să fie lansat, luni, de postul ABC.

"Această creativitate a fost generată de călătoriile ei pe continent, de la liniștea piramidelor din Egipt până la atmosfera din Nigeria și Africa de Sud. Povestea subliniază frumusețea oamenilor și sunetele vibrante ale unui continent care pulsează", au declarat cei de la ABC.

Albumul "The Gift" a fost lansat în iulie și cuprinde piese realizate în colaborare cu muzicieni precum Jay-Z, Donald Glover și Kendrick Lamar.

În completarea albumului, cântăreața americană a filmat videoclipuri pentru piesele "Spirit" și "Bigger".

Beyonce Knowles a devenit celebră la sfârşitul anilor 1990 în calitate de membră a trupei Destiny's Child, unul dintre grupurile feminine cu cele mai mari vânzări de discuri din lume. În 2003, în timpul unei pauze din cariera trupei Destiny's Child, Beyonce a lansat primul ei album solo, intitulat "Dangerously in Love". Beyonce este una dintre cântăreţele recompensate cu cele mai multe premii Grammy, primind 23 astfel de trofee - trei ca membră a grupului Destiny's Child , 19 în calitate de artistă solo și unul pentru un album compus în colaborare cu soțul ei, Jay-Z. Beyonce a jucat şi în filme precum "Austin Powers - Goldmember" (2002), "The Pink Panther/Pantera roz" (2006), "Dreamgirls" (2006) şi "Cadillac Records" (2008).