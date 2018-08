Bilanțul tragic al cutremurului de 7 grade pe scara Richter - Sute de victime / UPDATE FOTO & VIDEO

UPDATE: 8.03 Cel puțin 91 de persoane au murit, iar alte 209 au fost rănite, în urma cutremurului puternic produs duminică în zona insulei Lombok din Indonezia, a anunțat un oficial din cadrul agenției indoneziene pentru situații de urgență, precizând că printre cei decedați nu se numără niciun turist străin.

Cel puțin 82 de persoane au murit în urma cutremurului cu magnitudinea de 7 grade pe scara Richter, produs duminică în insula Lombok din Indonezia, informează site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.

Mii de persoane aflate pe insula Lombok au fost evacuate din propriile case și îndrumați în adăposturi pentru urgențe, a informat Agenția pentru Prevenirea Dezastrelor, care a confirmat că bilanțul a ajuns la 82 de morți. Majoritatea victimelor se aflau în sudul și nordul insulei.

Seismul de 7 grade a fost resimțit până în insula Bali. Mai mulți rezidenți de pe insula Lombok au fost evacuați în propriile case. Acesta s-a produs la ora locală 18:45 (13:45, ora României), la o adâncime de 10 kilometri.

At least 82 people killed after Indonesia's resort island of Lombok was hit by a magnitude 7.0 earthquake. #PrayForLombok #Lombok pic.twitter.com/6vZj5KiWCd

Urgently needed: we need more blood donors to help the communities in #Lombok You can go to our blood donor office, at UDD PMI LOMBOK BARAT Jl. Bung Hatta No 3B, Mataram #Lombok to donate blood. Thanks #PMISiapBantu pic.twitter.com/JqYAo3Dplc