Biletele pentru Les Films de Cannes a Bucarest.13 s-au pus în vânzare: 'R.M.N' de Cristian Mungiu - printre peliculele selectate

Biletele pentru Les Films de Cannes a Bucarest.13 s-au pus în vânzare, "R.M.N" - filmul lui Cristian Mungiu - numărându-se printre peliculele selectate la această ediţie.

"S-au pus în vânzare biletele pentru cea de-a 13-a ediţie Les Films de Cannes a Bucarest, iar programul complet este disponibil pe: www.filmedefestival.ro", anunţă organizatorii într-un comunicat transmis AGERPRES.

Filmele vor putea fi văzute, între 21 şi 30 octombrie, la Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Ţăranului şi Cinemateca Eforie, biletele urmând a fi cumpărate online de pe www.eventbook.ro, unde pot fi găsite şi informaţiile despre promoţii şi reduceri.

Apreciat de presa de specialitate drept "o explorare fascinantă, foarte umană, a multiplelor probleme cu care se confruntă România", "R.M.N" de Cristian Mungiu este caracterizat drept "o poveste despre resorturile profunde ale comportamentului uman în faţa realităţilor care îl suprind, despre relaţia cu celălalt şi despre felul în care ne raportăm cu toţii astăzi la un viitor neliniştitor", potrivit Agerpres.

După premiera de la Cannes, pelicula a făcut parte din selecţia unor importante festivaluri internaţionale de film precum Toronto, San Sebastian, New York, şi a fost vândut în peste 50 de ţări, urmând să fie distribuit începând cu această toamnă în Franţa şi Belgia.

Printre filmele care vor putea fi văzute la ediţia 2022 a festivalului se numără în principal producţii premiate la ediţia din acest an a Cannes 2022 precum: "Coupez!", distribuit în România de Independenţa Film, "Close" - Grand Prix (Ex-Aequo), "Decision to Leave" - Premiul pentru cel mai bun regizor, "EO" - Premiul Juriului (Ex-Aequo), "Corsage" - Premiul prentru cea mai bună actriţă - Vicky Krieps, Un Certain Regard, sau "The Natural History of Destruction" - Proiecţie specială, Cannes 2022.

De asemenea, cinefilii sunt invitaţi să vizioneze: "Nostalgia", "Armageddon Time", "Pacification", "Les Pires" - Premiul Un Certain Regard, "Retour a Seoul", "Godland", toate prezentate în secţiunea Un Certain Regard, Cannes 2022, dar şi "La Montagne" - Premiul SACD, Quinzaine des Realisateurs, "Un beau matin", difuzat în secţiunea Quinzaine des Realisateurs, "The Beasts" - Selecţia oficială, Cannes 2022 şi "The Glance of Music", prezentat în Selecţie Oficială, Veneţia 2021.

