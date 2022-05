Bill Gates a fost testat pozitiv pentru...

Miliardarul filantrop și fondatorul Microsoft, Bill Gates, a declarat că a fost testat pozitiv pentru COVID-19 și că are simptome ușoare.

"Am fost testat pozitiv pentru COVID. Mă confrunt cu simptome ușoare și urmez sfatul experților, izolându-mă până când voi fi din nou sănătos", a declarat Gates pe Twitter.

"Sunt norocos că sunt vaccinat complet și ca am acces la teste și la o îngrijire medicală excelentă. Fundația Gates se reunește astăzi pentru prima dată în ultimii doi ani, iar eu sunt norocos că mă aflu în echipă pentru a-i vedea pe toți și pentru a le mulțumi pentru munca depusă. Vom continua să lucrăm cu partenerii și vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că niciunul dintre noi nu va trebui să se confrunte din nou cu o pandemie", afirmă Bill Gates.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.