Bistritzer Burg Dog Show: Exemplare canine din 12 ţări se vor întrece la Bistriţa, pe 23 şi 24 iulie

Exemplare canine din 12 ţări se vor întrece la Bistriţa, pe 23 şi 24 iulie, în cadrul primei competiţii cu public organizată după pandemie de către Asociaţia Chinologică Bistriţa-Năsăud, în colaborare cu primăria municipiului.

La "Bistritzer Burg Dog Show" vor avea loc patru competiţii chinologice, două naţionale şi două internaţionale, iar printre ţările reprezentate se numără Franţa, Belgia, Italia, Norvegia, Cehia, Polonia, Slovacia, alături de România şi ţările învecinate, inclusiv Ucraina, potrivit informaţiilor furnizate, vineri, AGERPRES, de către preşedintele asociaţiei chinologice bistriţene, Matilda Gubesch.

Potrivit lui Gubesch, organizatorii au emoţii din cauza caniculei anunţate pentru acest sfârşit de săptămână, însă au fost luate măsuri suplimentare pentru a asigura confortul tuturor participanţilor, fie ei cu două sau patru picioare, dar şi al vizitatorilor, potrivit Agerpres.ro.

"Noi am scos cam 1.300 de foi de arbitraj. Vor fi cam 310-330 de câini pe expoziţie. Sunt patru expoziţii - două naţionale şi două internaţionale. Am emoţii din cauza căldurii, am cumpărat un ventilator care pulverizează apă, să fie un loc unde lumea poate să se ude, la fel şi câinii. Am aranjat toate corturile sub copaci, deci am trecut pe zona verde, lumea stă la umbră, numai chiar ringul mare, unde este ciobănescul german, acolo trebuie să fie foarte mare terenul şi drept, în rest toate sunt acoperite", a explicat Matilda Gubesch.

Competiţiile sunt organizate în incinta târgului Heidenfeld din cartierul Viişoara al municipiului Bistriţa, iar programul include, pe lângă arbitrare şi premiere, demonstraţii de dresaj.