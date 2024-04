Secretarul de stat american Antony Blinken şi-a exprimat luni speranţa ca Hamas să accepte o propunere "extraordinar de generoasă" de a opri ofensiva israeliană în Fâşia Gaza în schimbul eliberării ostaticilor, relatează AFP, conform AGERPRES.

"Hamas are în faţă o propunere extraordinar, extraordinar de generoasă din partea Israelului", a declarat Blinken la Riad, în cadrul Forumului economic mondial."Trebuie să ia o decizie şi trebuie să o facă rapid (...) şi sper că vor lua decizia cea bună", le-a declarat el liderilor Hamas.Blinken a reiterat, de asemenea, în preziua unei deplasări în Israel, opoziţia ţării sale faţă de o ofensivă israeliană în oraşul suprapopulat Rafah, în sudul Fâşiei Gaza."Nu am văzut încă planuri care să ne permită să credem că civilii pot fi protejaţi eficient", a declarat Blinken cu prilejul unei reuniuni a Forumului economic mondial de la Riad.El a estimat, de asemenea, că diplomaţia a împiedicat propagarea războiului între Israel şi Hamas în afara Fâşiei Gaza."Am trecut foarte aproape de o escaladare sau de o extindere a conflictului şi cred că datorită unor eforturi foarte ţintite şi foarte hotărâte, am putut să o evităm", a declarat Blinken.În ceea ce priveşte normalizarea relaţiilor între Israel şi Arabia Saudită, el a indicat că pactul de securitate între ţara sa şi Riad pentru o astfel de normalizare este aproape încheiat."Munca pe care Arabia Saudită şi Statele Unite au realizat-o împreună în cadrul propriilor lor acorduri este, cred, pe punctul de se încheia cu succes", a spus el.Anterior, Blinken a pledat luni pentru o apărare integrată a ţărilor arabe din Golf în faţa Iranului, cu ideea de a favoriza o înţelegere regională care să includă Israelul.Blinken a început la Riad cea de a şaptea sa vizită în Orientul Mijlociu după atacul Hamas de pe 7 octombrie 2023 din Israel, care a declanşat războiul împotriva mişcării islamiste în Fâşia Gaza, suscitând o presiune crescândă a opiniei publice în favoarea unei încetări a focului.În acelaşi timp, este primul turneu al lui Blinken în regiune după atacul lansat la jumătatea lui aprilie de Iran, de pe teritoriul său, cu drone şi rachete asupra Israelului."Acest atac evidenţiază ameninţarea acută şi crescândă pe care o reprezintă Iranul, dar şi necesitatea imperioasă de a lucra împreună la o apărare integrată", le-a spus Blinken omologilor săi din Consiliul de cooperare al Golfului (CCG) reuniţi la Riad.