BREAKING Lucian Bode bifează PRIMA execuție din postura de ministru al Justiției: șefa direcției de avizare a actelor, DEMISĂ

Ministrul interimar al Justiţiei, Lucian Bode, a schimbat-o din funcţie pe şefa Direcţiei de avizare a actelor normative din minister - surse

Ministrul interimar al Justiţiei, Lucian Bode, a schimbat-o vineri dimineaţă din funcţie pe şefa Direcţiei de avizare a actelor normative din minister, Raluca Spoeală, decizia având legătură cu faptul că MJ nu a avizat ordonanţa de urgenţă privind Programul Anghel Saligny, susţin surse din minister pentru News.ro.

Coform surselor citate, în locul Ralucăi Spoeală a fost numit Cătălin Oţel, pe care Stelian Ion îl schimbase de la conducerea Direcţiei de avizare la începutul lunii aprilie, susţin sursele citate.

Ministrul interimar al Justiţiei, Lucian Bode, a afirmat că proiectul de investiţii ”Anghel Saligny” va intra în şedinţa de Guvern de vineri, precizând că documentul pregătit de echipa fostului ministru Stelian Ion a plecat în aceeaşi formă. Bode a menţionat că un ministru nu are dreptul să blocheze un proiect, iar dacă nu e de acord cu el poate da aviz negativ.

”Observaţiile avute în vedere de către direcţia de specialitate sunt menţinute şi au fost transmise către Ministerul Dezvoltării, către iniţiator. Aseară am văzut documentul, am văzut proiectul în original. Cu siguranţă astăzi intrăm în şedinţa de Guvern cu acest proiect. Ministerul Dezvoltării are două variante: integrează observaţiile Ministerului Justiţiei sau răspunde cu argumente de ce nu le preia. În momentul în care transmiţi aceste observaţii către iniţiator şi el le integrează sau le justifică de ce nu le integrează, avizul este pozitiv cu observaţii”, a explicat Bode.

El a precizat că proiectul poate fi dezbătut în şedinţa de Guvern.

„Avizul de la Ministerul Transporturilor trebuia să vină într-un termen legal. El nu a venit în termenul legal, în consecinţă se consideră avizare tacită. Toate celelalte avize sunt ataşate acestui proiect, avem toate condiţiile legale îndeplinite ca în şedinţa de Guvern de astăzi Guvernul să dezbată acest proiect de OUG”, a explicat Bode.

El a mai precizat că documentul pregătit de Stelian Ion a plecat către Ministerul Dezvoltării în aceeaşi formă.