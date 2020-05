Bogdan Aurescu a deschis seminarul online organizat, la Washington, de Banca Mondială pe tema creşterii nivelului mărilor şi oceanelor

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a deschis marţi seminarul online organizat, la Washington, de către Banca Mondială cu tema "Creşterea nivelului mărilor: implicaţii juridice şi provocări pentru statele costiere şi insulare", informează un comunicat al MAE transmis AGERPRES.

Aurescu a participat la eveniment în dublă calitate - cea de ministru al Afacerilor Externe şi respectiv de membru, din partea României, în cadrul Comisiei de Drept Internaţional (CDI) a Organizaţiei Naţiunilor Unite, unde are poziţia de co-preşedinte al Grupului de Studiu privind "Creşterea nivelului mărilor în relaţie cu dreptul internaţional" ("Sea-level Rise in relation to International Law"), precizează ministerul român, potrivit agerpres.ro.

În discursul său introductiv, ministrul Bogdan Aurescu a subliniat importanţa subiectului referitor la creşterea nivelului mărilor şi oceanelor, ca efect al schimbărilor climatice, atât din perspectiva impactului său asupra dreptului internaţional, cât şi cu referire la necesitatea conştientizării nevoii de a proteja mediul înconjurător.

El a exprimat angajamentul României, la nivel onusian şi multilateral în general, pentru promovarea acestui subiect şi pentru eforturile de identificare a celor mai bune soluţii şi abordări în ceea ce priveşte schimbările climatice în general, precum şi în ceea ce priveşte creşterea nivelului mărilor şi oceanelor în particular.

Totodată, ministrul român a evidenţiat că există şi implicaţii politice ale problematicii creşterii nivelului mărilor, ţinând cont de magnitudinea problemei şi impactul direct asupra a foarte multe state, consecinţele putând să se răsfrângă asupra existenţei lor.

"Mai mult de 70 de state sunt susceptibile a fi direct afectate de creşterea nivelului mărilor, ceea ce reprezintă mai mult de o treime din comunitatea internaţională. La acestea se adaugă un număr semnificativ de state care ar putea fi afectate în mod indirect. De aceea, creşterea nivelului mărilor a devenit un fenomen global, care creează probleme globale, cu impact asupra comunităţii internaţionale în ansamblul său. (...) Aşadar, există o necesitate stringentă ca la nivelul comunităţii internaţionale să existe o reacţie pentru a gestiona această problemă, a-i diminua consecinţele negative şi a identifica soluţii", a declarat, cu acest prilej, ministrul Bogdan Aurescu.

El a explicat că impactul acestei tematici se răsfrânge asupra unor aspecte esenţiale pentru regiunile costiere şi pentru statele de coastă şi insulare, precum şi pentru populaţia acestora - fiind vorba de drepturi asupra unor zone maritime, limitele acestora şi accesul la resursele din aceste zone. Totodată, este esenţial de avut în vedere impactul potenţial asupra existenţei statelor insulare, dacă teritoriul unui stat dispare din cauza ridicării nivelului mării, acest fapt afectând în mod direct statalitatea şi populaţia sa.

"România a demonstrat întotdeauna solidaritate cu alte statele afectate de schimbările climatice. Aşadar, România sprijină ferm toate eforturile de identificare de soluţii pentru aceste probleme, la nivelul comunităţii internaţionale, inclusiv prin intermediul ONU şi al dreptului internaţional", a mai punctat şeful diplomaţiei române.

Totodată, în calitatea sa de membru al CDI şi co-preşedinte al Grupului de Studiu privind "Creşterea nivelului mărilor în relaţie cu dreptul internaţional", Bogdan Aurescu a prezentat principalele rezultate ale lucrărilor CDI pe acest subiect, inclusiv în contextul în care cei doi co-preşedinţi ai Grupului de Studiu au înaintat Comisiei, în luna februarie a acestui an, primul document de raportare amplă cu privire la aspectele dreptului mării conexe creşterii nivelului mărilor şi oceanelor.

La evenimentul organizat de Banca Mondială au participat experţi ai instituţiei şi din mediul diplomatic, academic şi al societăţii civile, precum şi alţi reprezentanţi ai CDI.