Bogdan Aurescu face cu ochiul Ungariei: România îşi doreşte sincer o abordare pozitivă

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirmă că după vizita din mai a ministrului ungar de Externe, Peter Szijjártó, s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte dialogul româno-ungar, oficialul român subliniind că aşteaptă "rezultate concrete” legat de negocierea şi semnarea unui acord între cele două state cu privire la stabilirea cadrului general privind finanţările acordate de la bugetul de stat ungar pentru proiecte desfăşurate în România, precum şi referitor la semnarea protocolului Comisiei mixte de specialitate româno-ungare de colaborare în domeniul criminalităţii.

Citește și: Ion Cristoiu, acuzații incendiare: Iohannis s-a dat peste cap să minimalizeze accidentul nu de dragul lui Bode, ci al lui Pahonțu

"România îşi doreşte în modul cel mai sincer o abordare pozitivă a relaţiei cu Ungaria, care să se traducă printr-o cooperare şi rezultate concrete. Ca buni vecini, ne dorim să acţionăm împreună în baza principiilor din Tratatul politic din 1996, în baza Declaraţiei privind cooperarea şi parteneriatul strategic româno-ungar pentru Europa secolului XXI din 2002 şi pledăm, în special în actualul context, marcat de efectele nocive ale crizei generate de virusul COVID-19 care afectează deopotrivă pe toţi cetăţenii statelor noastre, pentru implicarea deplină în construirea unei bune relaţii de vecinătate şi parteneriat strategic autentic care să fie în avantajul reciproc al statelor noastre”, a declarat Bogdan Aurescu, vineri după-amiază, la evenimentul de inaugurare a punctului de trecere a frontierei Borş II.

Aurescu a subliniat că există progrese în ceea ce priveşte dialogul româno-ungar dar că, în unele domenii, aşteaptă "rezultate concrete”.

"Am vorbit şi convenit accelerarea procesului de creare a unei Camere de Comerţ româno-ungare pe care să o activăm, să devină funcţională cât mai repede, până la finalul acestui an. De asemenea, am discutat despre organizarea unei noi sesiuni a Comisiei Economice mixte în toamna acestui an, care să aibă loc la Budapesta. De asemenea, aşteptăm în continuare rezultate concrete cu privire la celelalte aspecte pe care le-am discutat şi convenit în timpul vizitei din mai, de la Bucureşti (a ministrului maghiar de externe Peter Szijjártó – n.r.) şi anume negocierea şi semnarea unui acord cu privire la stabilirea cadrului general privind finanţările acordate de la bugetul de stat ungar pentru proiecte desfăşurate în România şi semnarea protocolului Comisiei mixte de specialitate româno-ungare de colaborare în domeniul criminalităţii”, a adăugat ministrul român de Externe.

Acesta a precizat că a discutat cu omologul său ungar şi despre restricţiile impuse de Ungaria cu privire la intrarea străinilor pe teritoriul său.

"Am apreciat decizia părţii ungare de a permite, în contextul măsurilor adoptate începând cu 1 septembrie, tranzitarea teritoriului Ungariei de către cetăţenii români care se deplasează spre diverse state vest europene sau care revin în România, precum şi decizia de a permite în continuare circulaţia lucrătorilor transfrontalieri”, a mai afirmat Bogdan Aurescu.