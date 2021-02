Bogdan Aurescu: 'România va rămâne un susţinător dedicat al dreptului poporului din Belarus la un viitor democratic'

România va rămâne un susţinător dedicat al dreptului poporului din Belarus la un viitor democratic şi la un loc îndreptăţit în familia europeană, a declarat, marţi, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, în discursul susţinut în cadrul segmentului la nivel înalt din deschiderea celei de a 46-a sesiuni a Consiliului Drepturilor Omului (CDO) de la Geneva, în sistem videoconferinţă.

"Aş vrea să exprim îngrijorarea profundă a României privind situaţia din Belarus. (...) Cu părere de rău, suntem martorii faptului că Belarus are în continuare unul din mediile cele mai restrictive şi ostile medii pentru jurnalişti din Europa. Situaţia s-a înrăutăţit după alegerile fraudate din 2020 şi am făcut apel ca măsurile abuzive să înceteze. Belarus are nevoie de susţinere pentru a continua pe calea transformării democratice, în concordanţă cu aşteptările legitime ale cetăţenilor săi. Consiliul Drepturilor Omului are datoria de a susţine acest efort, alături de partenerii şi prietenii internaţionali ai Belarus. România va rămâne un susţinător dedicat al dreptului poporului din Belarus la un viitor democratic şi la un loc îndreptăţit în familia europeană", a afirmat şeful diplomaţiei române, potrivit discursului transmis de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), potrivit agerpres.ro.

El a vorbit, în context, şi de situaţia din Siria. "Încălcările drepturilor omului sunt printre cele mai mari obstacole în calea păcii şi dezvoltării. Uitându-ne la Siria, vedem, în mod tragic, o ţară în care conflictul durează de aproape 11 ani de violenţe continue, încălcări violente ale drepturilor omului şi ale dreptului umanitar internaţional. Un acord naţional de încetarea focului este necesar în mod urgent, la fel ca şi acces liber pentru asistenţa umanitară a suferinţelor din această ţară. România va continua să susţină eforturile ONU ce au ca scop încetarea conflictului", a punctat ministrul român.

Şeful diplomaţiei române a s-a referit şi de situaţia din Ucraina şi a amintit că "în Estul Ucrainei, impactul negativ al celor aproape şapte ani de conflict a fost agravat de pandemia COVID-19".

"Oamenii suferă nu doar din cauza izolării fizice, politice, sociale şi economice, dar nu pot să îşi exercite drepturi de bază, cum ar fi libertatea de mişcare, de exprimare, de practicare a religiei şi de întrunire şi asociere paşnice. România susţine activitatea misiunii de monitorizare a ONU pentru drepturile omului în Ucraina, făcând apel ca acesteia să îi fie acordat acces complet, liber şi nestingherit pe întreg teritoriul Ucrainei, inclusiv pe cel al Crimeei, anexată ilegal", a spus Bogdan Aurescu.

În ceea ce priveşte situaţia actuală din Myanmar, ministrul a amintit că România condamnă lovitura militară de stat.

De asemenea, în intervenţia sa, ministrul Bogdan Aurescu a salutat hotărârea şi rezilienţa cu care Consiliul Drepturilor Omului a răspuns evenimentelor şi transformărilor generate de actuala pandemie, rămânând un actor decisiv în apărarea drepturilor omului la nivel global.

La 75 de ani de la fondarea Organizaţiei Naţiunilor Unite, în 2020, pandemia de COVID-19 a impus organizaţiei să îşi adapteze capacitatea de reacţie şi de răspuns la provocări nemaiîntâlnite în istoria sa. Potrivit şefului diplomaţiei române, "pandemia a demonstrat importanţa majoră a drepturilor omului ca pilon fundamental al lumii în care trăim. Demnitatea şi drepturile inalienabile ale fiecărui individ trebuie respectate în timpul luptei contra propagării virusului".

Ministrul Afacerilor Externe a arătat în intervenţia sa că eforturile de combatere a dezinformării şi a propagării ştirilor false, exacerbate de pandemie, au relevat necesitatea statelor de a se conecta mai bine cu propriii cetăţeni şi de a dezvolta

instrumente de democraţie digitală. De asemenea, el a punctat că încurajarea auto-reglementării în cazul reţelelor sociale, promovarea responsabilităţii şi transparenţei sunt, de altfel, priorităţi asumate şi de actuala preşedinţie română în exerciţiu a Comunităţii Democraţiilor, mai arată MAE.

Totodată, ministrul Bogdan Aurescu s-a referit la dezideratul asigurării egalităţii de gen şi abilitării tuturor femeilor şi fetelor ca obiective de dezvoltare durabilă la nivel global, cuprinse în Agenda 2030, şi a exemplificat determinarea cu care România lucrează la atingerea acestuia.

În intervenţia sa, ministrul a precizat că prima Strategie Naţională pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului motivat de ură este în curs de aprobare de către Guvernul României.

Consiliul Drepturilor Omului (CDO) este organismul ONU responsabil de consolidarea, promovarea şi protejarea drepturilor omului la nivel global, având sediul la Geneva. Consiliul analizează respectarea în statele membre ONU a întregului spectru de drepturi ale omului, ia act de încălcarea lor şi face recomandări în acest sens. România candidează pentru un nou mandat de membru în Consiliul Drepturilor Omului pentru perioada 2023-2025. Ţara noastră a mai fost membru al CDO între 2006-2008, respectiv 2011-2014 şi a deţinut preşedinţia forului în perioada iunie 2007-iunie 2008.