Bogdan Gheorghiu: Votul pe care moldovenii l-au dat duminică aduce Republica Moldova mult mai aproape de UE

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat, luni, că votul pe care moldovenii l-au dat duminică la alegerile parlamentare anticipate aduce Republica Moldova mult mai aproape de Uniunea Europeană.

"Votul de duminică înseamnă o apropiere mai mare pentru că în contextul geopolitic actual este greu să mai reiei vechea teză cu unirea Basarabiei cu România. O integrare a ambelor ţări în Uniunea Europeană ne-ar aduce aproape de acest vis. Ori votul care s-a dat în Republica Moldova cu siguranţă aduce Moldova mult mai aproape de Uniunea Europeană. Faptul că moldovenii - şi am înţeles chiar cei de etnie rusă şi ucraineană - au dat un vot către drumul european înseamnă foarte mult legat de ceea ce au înţeles oamenii de acolo, legat de parcursul corect al unui popor", a declarat, la TVR 1, Bogdan Gheorghiu.

În acest context, ministrul Culturii a subliniat că Institutul Cultural Român de la Chişinău ar trebui să fie mai activ.

"Am avut câteva întâlniri cu mai multe delegaţii din Republica Moldova şi am aflat cu surprindere că doar 10% din cărţile din bibliotecile de acolo sunt în limba română. Ori, poate cu asta ar trebui noi să începem. Avem un ICR la Chişinău care ar trebui activat mult mai bine decât a fost activat până acum. Avem o nouă putere la Chişinău care a ales acest parcurs pro-european. De-a lungul timpului s-au făcut poduri de flori, dar poate ar trebui să facem şi acea autostradă mult discutată şi, sigur, acele magistrale din zona energetică care cu siguranţă ne-ar conecta pe mai multe zone un pic mai pragmatice, nu doar pe cele care ţin de identitatea noastră comună", a adăugat ministrul Bogdan Gheorghiu, informează Agerpres.