Bombonica Prodana, fosta soție a lui Liviu Dragnea, și-a schimbat meseria: S-a apucat de Theta Healing

Divorțul de baronul Teleormanului i-a adus numai beneficii Bombonicăi Prodana, parte și ea a dosarului DGASPC Teleorman, care, spre deosebire de fostul ei soț, și-a recunoscut vina și a plătit prejudiciul. Între timp, Bombonica nu numai că a scăpat de o condamnare posibilă, dar a și avansat pe scara… spiritului, una pe care încerca să urce de mulți, mulți ani, informează liberinteleorman.ro.

De altfel, Bombonica era cunoscută în Teleorman pentru apetența ei în domeniul spiritualității și cunoașterii oculte a lumii, vizitele ei la spiritiști și vrăjitoare fiind de notorietate publică la nivel local. Se pare că Bombonica nu s-a despărțit niciodată de această arie a cunoașterii, drept dovadă fiind faptul că a devenit acum maestru spiritual în Theta Healing.

Theta Healing-ul este o tehnică de vindecare a cauzelor emoționale ale depresiei, anxietății și a stărilor interioare neplăcute. În plus, metoda are rolul de a întări puterea personală a indivizilor, care devin conștienți de resurse interne pe care nu le credeau accesibile. Bombonica are și o pagină specială, unde e menționat faptul că are calificări multiple în domeniul acesta. Ea este “practicant independent cu certificat, instructor, maestru” și deține chiar și un certificat de cunoştinţe.