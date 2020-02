Bong Joon-ho, ''revoltatul'' ingenios al Noului Val din cinematografia sud-coreeană

Bong Joon-ho, cineastul care a adus primele premii Oscar în Coreea de Sud, consacrat ''cel mai bun regizor'' pentru pelicula ''Parasite'', reprezintă Noul Val în cinematografia ţării sale, pe care nu ezită să o critice în producţii ingenioase, care oglindesc moravurile societăţii, potrivit AFP, citată de Agerpres.

''Parasite'', o satiră nemiloasă pe tema clivajelor dintre clasele sociale, a fost anterior recompensat cu Palme d'or în cadrul celei de-a 72-a ediţii a Festivalului de la Cannes, apoi cu Globul de Aur în categoria ''cel mai bun film într-o limbă străină''. Odată cu Oscarul pentru ''cel mai bun film internaţional'' şi ''cel pentru cel mai bun scenariu original'', cineastul a realizat o performanţă inedită pentru ţara sa.

Citește și: INCENDIAR! Pilotul lui Dragnea a spus TOTUL - Drumurile la Belina erau doar pentru lider iar PSD plătea factura

Această recompensă supremă are gustul revanşei pentru cineastul de 50 de ani: asemenea actorului său preferat, Song Kang-ho (care face o partitură remarcabilă în "Parasite"), a cineastului Park Chan-wook şi a altor 9.500 de artişti, a fost inclus de autorităţi pe o ''listă neagră'' de personalităţi care au criticat puterea în vremea fostei preşedinte Park Geun-hye, destituită în martie 2017.



Ambasadorul acestei generaţii strălucitoare de ''revoltaţi'', cum sunt supranumiţi în ţara lor, Bong Joon-ho este ''un cineast consacrat de aproape 20 de ani, care are la activ filme excepţionale'', a precizat pentru AFP Jason Bechervaise, profesor la Korea Soongsil Cyber University.



Cineastul ''este în aceeaşi măsură fermecător şi sociabil: acest lucru a fost crucial ca filmul său ''Parasite'' să ajungă atât de departe. A dat sute de interviuri, s-a întâlnit cu membrii votanţi (ai Academiei) şi cu elita de la Hollywood'', a subliniat Bechervaise.



"O sociologie în acţiune"



Născut în septembrie 1969, Bong Joon-ho a copilărit la Seul într-o familie de elite artistice - bunicul din partea mamei a fost un romancier cunoscut -, a studiat sociologia la prestigioasa Universitate Yonsei şi a luat parte la manifestaţiile pro-democraţie din anii 1980.



Filmele sale reflectă în continuare acest obicei de a aborda subiecte politice sau sociale - primul său lungmetraj lansat în 2000, "Barking Dog", este o comedie neagră care denunţă corupţia din Coreea de Sud.



Odată cu "Memories of murder" (2003), Bong Joon-ho intră în rândul cineaştilor importanţi: acest thriller, care descrie atmosfera represivă din anii 1980 din timpul regimului militar, este perceput ca o satiră la adresa întregii societăţi.

Citește și: DRAGNEA s-a aflat MEREU în PERICOL! Ateriza cu elicopterul 'în bălării' sau pe un heliport fără niciun aviz sau siguranță tehnică



Toată cariera sa, Bong atacă subiecte întunecate şi dificile: crime violente, opresiune socială şi criza climatică.



"Toate filmele sale sunt o sociologie în acţiune cu un subtext politic. Sunt profund impregnate de o gândire socială critică, fără ton moralizator. Puţin cineaşti reuşesc acest lucru", a subliniat Michael Hurt, sociolog la Universitatea din Seul.



În 2006, filmul de groază "The Host" face trecerea cu brio către ''blockbuster'', fără să neglijeze fundalul critic, scoţând în relief incompetenţa unui guvern în faţa dezastrului: opt ani mai târziu, publicul va face o paralelă între acest thriller fantasy şi catastrofa feribotului Sewol, în care şi-au pierdut viaţa 304 persoane.



Guvernul a fost atunci criticat pentru incompetenţă, iar Bong, profund traumatizat de această dramă, va fi una dintre personalităţile care au solicitat o anchetă.



"Un Spielberg la apogeu"



În 2009, "Mother", o impresionantă povestea de dragoste dintre o mamă şi fiul său cu deficienţe mintale, îl face să revină la un filon mai intimist într-o dramă în care se întrepătrund cu precizie comedia, cronica socială şi intriga poliţistă.



Într-o ţară în care tulburările mintale sunt un subiect tabu, Bong face deseori mărturisiri despre crizele de anxietate de care suferă.



''Snowpiercer" (2013), cu Tilda Swinton şi Chris Evans, îi deschide porţile la Hollywood. În acest film science-fiction, în care face din nou dovada măiestriei sale regizorale, un tren transportă ultimii supravieţuitori ai umanităţii, dar în compartimente separate, potrivit statutului lor social.



Urmează apoi "Okja", o producţie Netflix, care conţine un mesaj umanist şi ecologist sub forma unui spectacol grandios.



Quentin Tarantino nu a ezitat să-l compare pe Bong cu "un Steven Spielberg la apogeu".