INCENDIAR! Pilotul lui Dragnea a spus TOTUL - Drumurile la Belina erau doar pentru lider iar PSD plătea factura

Tribunalul Bucure;ti a reluat, marți, audierile din dosarul trecerii insulei Belina și a Brațului Pavel de la Apele Române la CJ Teleorman.

La termenul de marți al procesului a vorbit în fața judecătorului unul dintre piloții firmei Cobrex Trans, societatea care îl transporta pe Liviu Dragnea cu Elicopterul.

Un detaliu esențial spus de martor judecătorului este acela că deși doar Liviu Dragnea era transportat la Belina și Brațul Pavel factura era plătită de PSD care este semnatarul contractului cu firma privată.

Astfel, martorul Constantin Apăvăloaie, administratorul firmei Cobrex Trans SRL a răspuns la toate întrebările judecătorului, procurorului DNA și ale avocaților din dosar.

„Am fost o dată sau de două ori cu elicopterul în zona Brațului Pavel. Am dus și am luat pasageri de acolo



De fiecare dată era vorba de domnul Dragnea. El era solicitantul curselor.



De mai multe ori a fost așa. Pe insula Belina am fost de două trei ori. Transporturile erau asigurate si de Bucur Victor.



Nu știu de câte ori l-a dus colegul meu. Efectuam zborurile și aterizam pe insula denumită Belina.



După ce aterizam, plecam, el rămânea acolo. Uneori a existat si situația de a îl lua sau alta când rămânea acolo și se deplasa singur.



Procurorul DNA: cu cine negociați deplasările și contractele de prestări



Contractul de prestări servicii a fost încheiat între Cobrex Trans și PSD.



DNA: cine ați discutat efectiv despre contract??



Cu Dragnea...



Avocat: nu prezintă relevanță.

Judecător: spuneți domnule procuror...”, s-a discutat în sala de judecată.

Concret, magistratul nu a mai dat curs întrebării procurorului DNA referitor la care a fost persoana efectivă din PSD cu care administratorul Cobrex a perfectat contractul de transport.