Boris Johnson, avertisment dur pentru Vladimir Putin: 'Invadarea Ucrainei va fi dureroasă, violentă și sângeroasă' - VIDEO

O invazie a Ucrainei ar angaja Rusia într-un conflict ”violent şi sângeros” şi ar însemna crearea ”unei noi Cecenii”, o republică rusă din Caucaz care a fost teatrul unor intervenţii sângeroase ale armatei ruse, a avertizat luni premierul britanic Boris Johnson, relatează AFP, informează News.ro.

”Trebuie să transmitem mesajul că invadarea Ucrainei, din punctul de vedere rus, va fi dureroasă, violentă şi sângeroasă şi eu cred că este foarte important ca Rusia să înţeleagă că asta ar putea fi o nouă Cecenie”, a avertizat liderul conservator la televiziunile britanice.

