Boris Johnson: Planul Theresei May privind Brexit-ul este o veste sinucigaşă, iar UE are detonatorul

Premierul Theresa May a 'îmbrăcat constituţia britanică cu o vestă sinucigaşă şi i-a predat Uniunii Europene detonatorul' atunci când a prezentat planul privind ieşirea Marii Britanii din blocul comunitar, a susţinut duminică fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, informează Reuters şi AFP.

Premierul Theresa May a prezentat în luna iulie un plan convenit după discuţii intense cu membrii cabinetului său la reşedinţa de la Chequers, în afara Londrei.Într-un editorial publicat în ediţia duminicală a cotidianului The Daily Mail, Johnson descrie aşa-numitul 'plan Chequers' drept o umilire care 'ne lasă deschişi în faţa şantajului politic perpetuu'.Boris Johnson este considerat favorit să îi succeadă Theresei May în funcţia de prim-ministru şi a fost unul dintre principalii promotori ai campaniei pro-Brexit la referendumul din iunie 2016.''Am îmbrăcat constituţia britanică cu o veste sinucigaşă şi i-am dat detonatorul lui Michel Barnier (negociatorul-şef al UE pentru Brexit)'', a scris Johnson.Planul prezentat de Theresa May în iulie prevede crearea unei zone de liber schimb pentru bunuri şi produse agricole între Marea Britanie şi UE, ceea ce ar menţine, practic, sectorul sub reglementările pieţei unice europene şi ar asigura o frontieră deschisă între Irlanda de Nord şi Republica Irlanda. Marea Britanie ar părăsi însă piaţa unică europeană a serviciilor, ce reprezintă 80% din economia sa.