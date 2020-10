BREAKING - România își recheamă ambasadorul din Belarus: protest alături de alte state europene

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat faptul că România își recheamă ambasadorul din Belarus pentru discuții. Demersul este unul similar cu cel al altor state europene printre care Germania, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia și Cehia.

Am decis să rechemăm ambasadorul nostru din Belarus pentru consultări, în solidaritate cu Lituania și Polonia. Belarus are nevoie să înțeleagă că a pune presiune dimplomatică asupra statelor membre ale Uniuniii Europene, asta nu va ajuta dialogul și nu va produce rezultate pozitive.”, scrie Bogdan Aurescu.

We decided to recall our ambassador in #Belarus for consultations in solidarity with Lithuania