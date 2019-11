BREAKING- Criză de citostatice la Institutul de Oncologie din Iași! Ce medicamente necesare bolnavilor de cancer lipsesc din stoc

Trei medicamente folosite în tratamentul bolnavilor de cancer lipsesc din stocurile Institutului Regional de Oncologie din Iași, iar în cazul altor scheme de tratament stocurile sunt la limită, a anunțat conducerea instituției. În unele cazuri, pacienții sunt direcționați spre alte centre.

Trei citostatice lipsesc, iar altele sunt la limită, în stocurile Institutului Regional de Oncologie din Iași. Potrivit directorului medical al instituției, Gabriel Dimofte, pacienții al căror tratament nu poate fi înlocuit sunt direcționați spre alte centre, care mai au medicația.

„La nivel național există anumite dificultăți de aprovizionare. Noi, fonduri pentru medicamente avem, dar este o problemă de a găsi anumite medicamente. Din păcate, noi anunțăm de foarte mult timp aceste deficiențe de aprovizionare. Ministerul Sănătății a fost informat, am informat și Agenția Națională a Medicamentului, este o schimbare de Guvern la acest moment și probabil că nu e chiar neapărat foarte în folosul nostru pentru rezolvarea imediată. Am luat legătura cu domnul ministru, ieri am vorbit, și se fac eforturi pentru ca Unifarmul să aducă aceste medicamente sau să ne ajute în cel mai scurt timp", a declarat Gabriel Dimofte, conform Mediafax.

Potrivit acestuia, lipsesc medicamentele care se folosesc în tratarea cancerului de colon și a leucemiei. Când este posibil, schema de tratament care lipsește este înlocuită cu una mai scumpă, spune directorul medical.

„De exemplu, în cancerul de colon lipsește Oxaliplatin, care face parte din terapia standard a cancerului de colon avansat și lipsesc medicamente importante în cazurile de patologii oncologice hematologice, cum sunt Doxorubicina, Epirubicina și așa mai departe. Acolo unde putem, le înlocuim cu altceva, sunt alternative, sigur mult mai scumpe, dar nu asta este problema noastră principală. Se pot înlocui și când putem să înlocuim, înlocuim. Când nu putem înlocui, mai trimitem în centrele care au aceste medicamente. Nu este o soluție ideală, mai ales pentru bolanvii hemato-oncologici, pentru că acolo schemele de tratament sunt relativ fixe, vom încerca să redirecționăm pacienții către centrele care mai au încă stocuri de medicamente", a mai spus directorul medical al Institutului Regional de Oncologie din Iași.

Managerul instituției susține că încă din luna mai sunt probleme în aprovizionarea cu citostatice și că uneori a fost nevoie să ceară medicamente de la alte centre sau ca pacienții să își cumpere singuri medicația necesară.

„Nu înseamnă că am avut lipsuri, ci că am avut discontinuități în aprovizionare. Am anunțat de fiecare dată Ministerul Sănătății, Direcția medicală din cadrul Ministerului și Agenția Națională a Medicamentului pe lipsurile de medicamente. În condițiile în care am găsit stocuri la alte unități sanitare, am solicitat și am primit prin transfer gratuit. În condițiile în care un pacient era programat pentru o cură și nu aveam medicația respectivă, pacientul era informat și își achziționa produsul și am avut trei sau patru rambursări de medicație de la începutul anului. Dar nu este o rezolvare. În ultima perioadă, situația s-a acutizat, avem stocuri foarte mici, în aproximativ o lună de zile, probabil, dacă nu se rezolvă situația, vom ajunge în situația în care să nu mai avem medicamente în curele unor pacienți", a declarat Mirela Grosu, managerul Institutului Regional de Oncologie Iași.

Întrebată dacă există vreun citostatic care nu există deloc pe stoc, managerul Institutului din Iași a declarat că „există trei medicamente citostatice care nu există”. „Încercăm să le găsim, am luat legătura cu furnizorii noștri, am dat drumul la o procedură de negociere pe SICAP, în așa fel încât să vadă toți eventualii și potențialii ofertanți că noi căutăm medicația respectivă și sperăm să se prezinte cineva la ofertă”, a spus Mirela Grosu.