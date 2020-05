BREAKING - CEDO, lovitură pentru România: Demiterea Laurei Codruţa Kovesi de la şefia DNA a fost abuzivă

Judecătorii Curţii Europene a Drepturilor Omului au ajuns la concluzia că demiterea Laurei Codruţa Kovesi de la şefia DNA a fost abuzivă și că fosta şefă a DNA nu a avut cum să conteste decizia.

Mai mult, CEDO spune că dreptul la liberă exprimare i-a fost încălcat Laurei Codruţa Kovesi.

Laura Codruța Kovesi a atacat în decembrie 2018 la CEDO decizia prin care a fost revocată din funcția de procuror-șef al DNA. În plângere se arăta că au fost atacate drepturile omului.

„Am formulat în luna decembrie 2018 o plângere, în nume personal, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în care am arătat că au fost încălcate mai multe drepturi prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor Omului în ceea ce privește revocarea din funcția de procuror șef al DNA ca urmare a Deciziei nr.358 din 30 mai 2018 pronunțată de Curtea Constituțională. Motivele pe care le-am invocat în acțiune au vizat faptul că, prin decizia sa, Curtea Constituțională a hotărât revocarea din funcție, deși, nu am avut calitatea de parte în conflictul soluționat de instanța constituțională, nu am fost citată în fața Curții Constituționale și nu am avut posibilitatea de a avea cel puțin calitatea de pentru a exprima un punct de vedere în apărarea mea”, se arăta într-un răspuns al Laurei Codruța Kovesi, transmis de biroul de presă al Parchetului General.

Potrivit fostei șefe DNA, decizia Curții Constituționale nu a putut fi contestată, inexistența unei căi de atac fiind stabilită de însăși motivarea Deciziei Curții Constituționale.

Preşedintele României Klaus Iohannis a emis în 2018 decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi de la conducerea DNA, potrivit deciziei CCR. Imediat după ce a fost revocată din funcție, Kovesi a fost delegată procuror la Serviciul de îndrumare şi control din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.