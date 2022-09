Breaking: Deputatul PSD Daniel Florea demisionează din partid

Deputatul PSD Daniel Florea demisionează din partid. Acesta a făcut anunțul pe Facebook.

"01.09.2022- Astazi, am demisionat din Partidul Social Democrat. Este o decizie asumata, gandita indelung si in deplina conformitate cu principiile mele personale, profesionale si politice. Nu plec la alt partid. Nu candidez si nu am avut niciodata intentia de a candida la alegerile locale partiale pentru functia de Primar al Sectorului 5, din partea niciunui partid. Dar nu sunt de acord ca PSD sa sustina un candidat fara activitate politica in PSD sau, eventual, un reprezentant al unui alt partid", a scris Florea pe Facebook.