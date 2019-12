BREAKING PSD se dezice de Adrian Solomon, după eliminarea indemnizațiilor de merit pentru sportivi și artiști în Comisia de Muncă

Liderul PSD Marcel Ciolacu a transmis marti ca formatiunea nu sustine eliminarea indemnizatiilor de merit pentru artisti si sportivi si ca liderul Comisiei de Munca a Camerei Deputatilor, Adrian Solomon, cel care a introdus aceste modificări, neavand mandat de la partid in acest sens. PSD va vota in plen impotriva prevederilor impuse de PSD in comisie.

„PSD se opune categoric eliminării indemnizațiilor de merit pentru artiști și sportivi, precum și a drepturilor altor categorii profesionale și va vota împotriva acestui amendament la ședința de plen de mâine. Domnul Adrian Solomon nu a avut mandat din partea PSD pentru promovarea acestui amendament. Nu a existat niciodată vreo discuție în interiorul partidului despre acest subiect, iar astfel de poziții singulare nu reprezintă punctul de vedere al PSD”, a transmis Ciolacu.