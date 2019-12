Jigniri între deputații PSD, PNL și USR, după eliminarea unor indemnizații pentru sportivi și actori

Președintele Comisiei pentru Muncă din Camera Deputaților, Adrian Solomon (PSD), a intrat marți într-un schimb de replici cu membrii PNL și USR din comisie pe tema eliminării pensiilor speciale.

USR și PNL au acuzat ca PSD a introdus în lege și eliminarea anumitor indemnizații speciale pe care le primesc actorii și sportivii cand se retrag din activitate. PSD a replicat ca si acelea intra tot in categoria a ceea ce liberalii spun ca sunt venituri nemeritate.

Liberalii si USR-istii au zis ca ei nu au cerut asa ceva si nu sustin eliminarea beneficiilor pentru sportivi si actori. PSD-istii le-au spus ca daca nu le convine, atunci sa nu voteze legea. PNL a replicat ca nu e corect sa fie puse laolalta prevederi bune cu prevederi rele.

Solomon i-a facut apoi pe cei din PNL si USR 'gargaragii'.

'Sa va spalati pe cap cu aceste decizii care sunt, in opinia mea, eronate si anapoda. Pentru ca abia facusem ordine in acest sistem si erau cat se poate de corecte. Nici diplomatii, nici aviatorii, nici functionarii parlametnari, nu aveau pensie necontributiva, doar se adauga in plus 500 de lei sa-i iasa o pensie rezonabila acoperindu-i toate neplacerile din decursul activitatii pe care tot noi le-am pus prin incompatibilitati si conflicte de interese de tot felul. Ca nimeni din Europa nu e la fel de drastic cum suntem noi si tot noi suntem oaia neagră a Europei, tot noi suntem coruptii Europei si dna Monica Macovei care a facut lucrurile astea are pensie speciala de la Parlamentul European. O individa d-asta care a stricat tara asta de la un capat la altul are pensie speciala de la PE platita tot de romani, ca nu i-o plateste Juncker. Sa vina Macovei sa zica ca nu vrea pensie speciala, sa o arunce in ochii casierilor de la PE si atunci o sa va cred. Pana atunci sunteti niste gargaragii, ca sa nu va fac ipocriti', a zis seful comisiei de Munca din Camera Deputatilor.

Cei din PNL si USR i-au replicat ca si el este tot 'gargaragiu' si ca PSD a facut un 'matrapazlac'.