BREAKING Ramona Mănescu: Nu plec din Guvern

Ministrul de Externe, Ramona Mănescu (ALDE), a declarat luni la Digi 24, după ce partidul său a decis să iasă de la guvernare, că ea nu va pleca de la Palatul Victoria chiar dacă riscă să fie dată afară din partid.

`Eu am acceptat această onoare de a fi ministru de Externe pentru că am considerat că politica externă e importantă, cred că e important să fim parteneri serioși pînă la capăt. Eu am înțeles decizia ALDE, o respect, dar în momentul acesta România să dea semnale că e inconsecventă la nivel exterior cred că e un lucru rău. Eu îmi asum să rămân în continuare (...) pentru că suntem într-un moment în care vor fi decizii pentru România. Îmi asum eu să pierd politic la nivel intern, dar să nu piardă România pe termen lung” a declarat Ramona Mănescu, luni, într-o intervenție telefonică la Digi 24.

Aceasta a spus că a avut o discuție cu liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu despre acest subiect.

„Sigur. Mi-a spus că e posibil ca în perioada următoare să se iasă de la guvernare. L-am și întrebat pe dl președinte Tăriceanu când se va întâmpla asta, pentru că am niște întâlniri bilaterale, dumnealui a spus continuă să îți faci treaba”, a explicat Mănescu.

Ea a adăugat că nu va trece la PSD.

Ministrul de Externe a adăugat că este convinsă că Tăriceanu își va respecta afirmația potrivit căreia va da afară din ALDE miniștri care rămân în Guvern.

„Sunt convinsă că așa va fi. Nu am nicio îndoială că va face face acest lucru. Nu trec la PSD. Asta este clar. Eu îmi continui misiune ca ministru al Afacerilor Externe și cred că asta este suficient”, a conchis Ramona Mănescu

