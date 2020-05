Brian May, chitaristul trupei Queen, a ajuns la spital după o sesiune 'intensă' de grădinărit

Brian May, chitarist şi cofondator al trupei britanice Queen, a fost spitalizat în urma unei sesiuni de grădinărit şi a profitat de perioada de recuperare medicală pentru a-l critica pe prim-ministrul Boris Johnson pentru modul în care a coordonat pregătirea Marii Britanii în faţa pandemiei de coronavirus, informează ediţia online a cotidianului The Guardian.

Muzicianul britanic s-a plâns de "dureri neîncetate" după acel accident de grădinărit, în urma căruia a suferit o ruptură a muşchiului gluteal (situat în zona fesieră, n.r.), potrivit agerpres.ro.

"Am reuşit să-mi rup muşchiul gluteal în fâşii într-un moment de grădinărit prea entuziast. Am ajuns la spital şi am făcut un RMN pentru a afla cât de mult m-am autovătămat. Se pare că am făcut o treabă minunată - în urmă cu două zile - şi nu voi putea să mai merg pentru o vreme... sau să dorm, fără ajutor medical consistent, deoarece durerea este neîncetată", a dezvăluit muzicianul britanic într-un mesaj publicat joi pe Instagram.

Artistul a mai spus că va renunţa pentru o vreme la reţelele de socializare: "Voi avea parte de o odihnă completă, acasă. Vă rog, nu-mi trimiteţi mesaje de simpatie - am nevoie doar de o linişte vindecătoare pentru o vreme".

Brian May este un utilizator entuziast al reţelei de socializare Instagram şi şi-a documentat perioada de izolare la domiciliu publicând numeroase conţinuturi pe această platformă online, inclusiv multe reprezentaţii muzicale solo.

În pofida promisiunii de a părăsi pentru o vreme reţeaua de socializare în timpul recuperării sale medicale, Brian May a publicat totuşi la scurt timp după aceea un nou mesaj, adresat prim-ministrului Boris Johnson.

"Cred că sunteţi o persoană decentă... însă câteva greşeli teribile au fost făcute sub coordonarea dumneavoastră. Ţara noastră a intrat într-o criză, după ce Serviciul Naţional pentru Sănătate (NHS) a fost sever afectat de politici succesive ale unor guverne succesive, ale predecesorilor dumneavoastră, devenind subechipat, subfinanţat, iar noi i-am trimis pe aceşti doctori şi infirmiere la luptă fără o protecţie adecvată. Consider că acest lucru este un scandal de care trebuie să ne fie pentru totdeauna ruşine", a scris Brian May în acel mesaj.

Starul britanic s-a plâns şi de starea precară în care se află multe specii de animale, de poluare, de consumul de carburanţi fosili, de distrugerea mediului, de proiectul unei linii de tren de mare viteză (HS2), de "inegalităţile greţoase" dintre oameni şi a îndemnat la "o regândire radicală" a societăţii umane. Brian May a cerut clădirea unei lumi în care "valorile corecte să fie prioritizate... bunăstarea oamenilor şi a animalelor, nu banii".

Într-un alt mesaj video, starul britanic a mai spus că Brian Johnson "nu a avut curajul să ne plaseze în izolare suficient de repede". "Consider că noi planuri pot fi concepute, iar guvernul poate să facă acest lucru - dacă nu poate, atunci trebuie să se retragă şi să îi lase pe alţi oameni să preia comanda", a adăugat artistul.

Totodată, Brian May a dezvăluit că trupa Queen analizează în această perioadă diverse modalităţi care i-ar putea permite reluarea concertelor şi turneelor, anulate din cauza pandemiei de coronavirus.

Brian May a promovat recent un nou trio feminin pop-rock, Kings Daughters, a cărui muzică a fost produsă de starul britanic şi include partituri de chitară înregistrate de acesta.