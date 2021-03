Britney Spears se simte stânjenită de felul în care a fost prezentată în documentarul despre ea, lansat anul acesta: 'Am plâns două săptămâni'

Cântăreaţa americană Britney Spears a vorbit pentru prima dată despre documentarul despre ea lansat de New York Times în luna februarie şi a spus că este stânjenită de ce a văzut.

Într-un mesaj publicat pe Instagram marţi seară, alături de o înregistrare în care ea dansează pe melodia „Crazy” a trupei Aerosmith, Spears a scris că nu a urmărit documentarul, dar că a fost „stânjenită” de părţile pe care le-a vizionat şi că a plâns timp de două săptămâni, potrivit news.ro.

„Nu am urmărit documentarul, dar, din ce am văzut din el, m-am simţit stânjenită de felul în care m-au prezentat. Am plâns două săptămâni şi, ei bine, încă mai plâng uneori”, a scris ea.

În acelaşi mesaj, ea a vorbit despre cum a fost judecată aspru de presă în timpul carierei sale şi că încă este „până în ziua de azi”.

Britney Spears a încheiat mesajul într-o notă oarecum optimistă, menţionând că să danseze zilnic o bucură şi că „nu sunt aici pentru a fi perfectă”.

Cântăreaţa nu a participat la realizarea „Framing Britney Spears”. Totuşi, documentarul prezintă portretizarea făcută ei de mdia şi evenimentele care au dus la punerea ei sub tutela tatălui, Jamie Spears, în 2008.

Produs de New York Times şi Left/Right Productions, documentarul a revitalizat mişcarea #FreeBritney, care speră ca ea să fie scoasă de sub tutelă.

Regizoarea şi producătoarea Samatha Stark a declarat, într-un interviu acordat luna trecută Variety, că a încercat să o contacteze pe Spears pentru a participa la realizarea documentarului, dar nu este sigură că solicitarea ei a ajuns la cântăreaţă.

Britaney Spears încearcă de mai mult de jumătate de an să fie scoasă de sub tutela tatălui ei, iar săptămâna trecută avocatul său a depus o cerere ca Jodi Montgomery, managerul cântăreţei, să deţină rolul de tutore permanent. Următoarea audiere a cazului este programată pentru 27 aprilie.