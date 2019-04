Grupul k-pop BTS s-a clasat pe primul loc în topul american al albumelor cu „Map of the Soul: Persona”, acesta fiind al treilea disc al trupei care conduce Billboard 200 în mai puţin de 12 luni, potrivit news.ro.

Materialul de studio, care cuprinde 7 piese, a fost lansat pe 12 aprilie şi vândut, în săptămâna încheiată pe 19 aprilie, în 230.000 de unităţi, potrivit datelor Nielsen Music. Aceasta este şi cea mai mare reuşită a unui album BTS.

Piesele de pe acest album au fost accesate online de 37,4 milioane de ori.

BTS a mai lansat în ultimele 11 luni albumele „Love Yourself: Tear” (iunie 2018) şi „Love Yourself: Answer” (septembrie 2018), care au atins cea mai înaltă poziţie în Billboard 200.

Grupul sud-coreean este şi primul, de la The Beatles, cu trei albume pe primul loc în Billboard 200 în mai puţin de un an. Trupa britanică a înregistrat această performanţă în 1995 -1996, perioadă în care au fost lansate compilaţiile „Anthology 1”, „Anthology 2” şi „Anthology 3”, toate debutând pe primul loc.

Poziţia a doua în actualul clasament Billboard 200 este ocupată de „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” al cântăreţei Billie Eilish, care s-a menţinut după a treia săptămână de la debut, când a fost vândut în 98.000 de unităţi.

„Free Spirit” al lui Khalid a coborât două poziţii, până pe trei, după ce, în a doua săptămână de la lansare, a fost vândut în 82.000 de unităţi.

Artistul hip-hop Anderson .Paak a înregistrat primul său disc de top 10, după ce „Ventura” a debutat pe locul al patrulea în clasament, cu 55.000 de unităţi vândute.

Pe locul al cincilea a coborât două poziţii „Victory Lap” (2018) al rapperului Nipsey Hussle, ucis pe 31 martie la Los Angeles. Discul a fost vândut în aproximativ 55.000 de unităţi. Ariana Grande şi „Thank U, Next” au coborât două locuri, până pe şase, cu 46.000 de unităţi vândute în a zecea săptămână de la lansare.

„Homecoming: The Live Album”, lansat de Beyoncé pe 17 aprilie, odată cu documentarul Netflix, a debutat pe locul al şaptelea, cu 38.000 de unităţi vândute în două zile. Acesta este al optulea album solo al lui Beyoncé care ajunge în top 10 şi este aşteptat ca el să urce în clasament săptămâna viitoare.

Juice WRLD şi „Death Race for Love” au coborât trei locuri în top, până pe opt, după ce albumul a fost vândut în 34.000 de unităţi în a şasea săptămână de la debut.

„beerbongs & bentleys” al lui Post Malone a coborât două locuri, până pe nouă, cu 29.000 de unităţi vândute în a 51-a săptămână de la lansare, iar A Boogie Wit da Hoodie şi „Hoodie SZN”, un loc, până pe zece, cu 29.000 de unităţi vândute în a 17-a săptămână de top.