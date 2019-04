Doliu - Un cunoscut producător de filme a murit

Producătorul de filme american David Picker, cunoscut pentru lansarea francizei "James Bond" și a filmului "A Hard Day's Night" al trupei The Beatles, a murit la vârsta de 87 de ani, relatează deadline.com, potrivit Mediafax.

David Picker a decedat în locuința sa din New York, în urma unor complicații legate de cancerul la colon de care suferea.

Picker s-a născut în orașul american New York în 1931. Cariera sa în industria cinematografică a început în 1956, când a fost angajat în departamentul de publicitate al companiei de producție United Artists. El a avut o ascensiune profesională fulminantă, devenind asistent al președintelui firmei și, ulterior, manager al casei de discuri United Artists Records.

Prima sa mare realizare profesională a fost încheierea unei înțelegeri cu producătorii de film Harry Saltzman și Albert Broccoli, care a dus, în 1962, la lansarea seriei de filme "James Bond", una dintre cele mai de succes francize cinematografice din toate timpurile.

În 1963, el a obținut drepturile de ecranizare ale comediei britanice "Tom Jones". Pelicula, adaptarea romanului omonim al lui Henry Fielding, a primit patru premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor.

În următorul an, acesta a încheiat o înțelegere privind realizarea a trei lungmetraje cu trupa britanică The Beatles. Ea a dus la lansarea peliculelor "A Hard Day's Night" și "Help!".

În 1970, producătorul a devenit director executiv al companiei United Artists. Printre realizările lui Picker din cadrul companiei se numără distribuirea unor filme precum "Midnight Cowboy/ Cowboyul de la miezul nopții" și "Last Tango In Paris/ Ultimul tango la Paris", dar și semnarea unor contracte de colaborare cu importanți regizori americani și europeni. Printre realizatorii de filme care au colaborat cu United Artists în timpul mandatului lui David Picker s-au numărat Woody Allen, Federico Fellini, Ingmar Bergman, François Truffaut, Louis Malle și Sergio Leone.

După ce a plecat din compania United Artists, Picker a pus bazele firmei de producție Two Roads Producions. Aceasta a produs filmele "Lenny" și "Juggernaut", nominalizate la Oscar.

Ulterior, el a devenit responsabil pentru filme la compania Paramount, unde a aprobat lansări ale unor pelicule de succes precum "Saturday Night Fever/ Febra de sâmbătă seara" și "Grease". După ce a încheiat colaborarea cu Paramount, David Picker a lucrat pentru companiile Lorimar Productions și Columbia Pictures.

În anii 1980, producătorul de filme a lucrat cu actorul Steve Martin pentru numeroase pelicule, cele mai cunoscute fiind "The Jerk/ O invenție de milioane", "Dead Man Don't Wear Plaid/ Morții nu poartă tartan" și "The Man With Two Brains". Munca sa în industria cinematografică a continuat și în anii 1990, când a lucrat cu studiourile Warner Bros. la pelicula "The Saint of Fort Washington" și cu 20th Century Fox la adaptarea piesei "The Crucible", scrisă de dramaturgul american Arthur Miller.

În 1997, David Picker a devenit președinte al Hallmark Entertainment Productions Worldwide. El a mai fost reprezentant al Sindicatului producătorilor americani (The Producers Guild of America), între anii 2004 și 2008. Anul 2013 a marcat lansarea biografiei sale "Musts, Maybes and Nevers", care se concentra asupra activității sale la cele mai mari studiouri de producție de la Hollywood între anii 1960 și 1980.