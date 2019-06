Budăi despre modificarea Legii adopţiilor: 'Vrem să încurajăm adopția și la persoanele care nu au o situație extraordinară și să dăm stimulente financiare'

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat că prin proiectul de modificare a Legii adopțiilor, care va fi dezbătut în Parlament, sunt acordate o serie de facilități pentru a fi încurajată adopția națională. Budăi a mai spus că își dorește ca „toți copiii noștri să rămână în țară”, potrivit mediafax.

„Vrem să încurajăm adopția și la persoanele care nu au o situație extraordinară și să dăm stimulente financiare, să decontăm de exemplu, deplasările pentru potrivire. Acele costuri financiare să fie acoperite de stat în limita a 1.500 lei pe an. Vrem să încurajăm adopția națională și de aia am pus aceste prevederi. De altfel, am prelungit prin această lege - sau propunem să prelungim - perioada de autorizarea familiei potențial care poate adopta un copil, de la doi la cinci ani. Să nu mai schimbăm atât de des aceste autorizații. De asemenea, am scos orice legalizare a unui document la notariat pentru a mai coborî și a mai desființa și din birocrație”, a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi.

Întrebat de ce nu sunt încurajate și adopțiile internaționale, Budăi a spus că subiectul este unul sensibil, însă nu a fost abandonată discuția.

„Acest lucru este un subiect sensibil. Prin dezbateri, se va aduce la final. Noi nu am spus nu deocamdată. (...) Noi ne dorim ca toți copiii noștri să rămână în țară. (...) Eu nu dezbat de unul singur legea. Legea este în Parlament și se va decide. Ce va decide Parlamentul aia se va face”.