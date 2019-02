Bugetul, criticat și din interiorul PSD - Un parlamentar de Iași pune condiții pentru un vot pozitiv

Vasile Toma, senatorul PSD de Iași, susține că vorba finală a bugetului pentru anul în curs poate fi luată în considerare doar daca va cuprinde fonduri pentru realizarea Autostrăzii Iași-Pașcani-Târgu Neamț - Târgu-Mureș, a Spitalului Regional, a șoselei de centură și a sălii polivalente.

"Iasiul si Ieșenii din întreg județul merita sa ne batem politic pentru proiectele de dezvoltare ale regiunii noastre, proiecte arhicunoscute deja.

Judetul Iasi, cu aproape 1 milion de locuitori (peste 950.000 in acest moment si in creștere datorită atractivității ca pol de creștere in regiune) este de departe cel mai mare județ din România.

Bugetul de stat pe 2019 trebuie sa reflecte aceasta importanta si sa asigure realizarea obiectivelor de dezvoltare prin alocări bugetare, in primul rând, pentru Autostrada Iasi-Pascani-Tg Neamt-Tg Mureș, Șoseaua de centura, Spitalul Regional, Sala Polivalenta.

Pentru A8, in special, este necesara suma estimată de CNAIR la 37 milioane lei (credite bugetare si credite de angajament) pentru Completarea Studiilor de Fezabilitate (Tg Neamt-Tg Mureș).

De asemenea, sunt necesare credite de angajament care sa se transforme, pe parcursul anului, in funcție de etapele parcurse, in credite bugetare, pentru finalizarea documentațiilor si respectiv începerea lucrărilor, in anul 2019, la tronsonul Iasi-Pascani-Tg Neamt (DN2) pentru realizare SF si Proiect tehnic la secțiunea Ungheni-Iasi si la Podul de la Ungheni.

Numai cu aceste proiecte, forma finala a Bugetului 2019 poate fi luată in considerare pentru vot pozitiv", transmite parlamentarul printr-un comunicat de presa.