Alin Dobrosavlevici, scos de pe teren cu targa: Jucătorul Dunării a fost transportat de urgență la spital

Jucătorul echipei Dunărea Călăraşi, Alin Dobrosavlevici, a fost transportat cu ambulanţa la spital, după ce s-a accidentat la meciul cu FCSB, din etapa a XXII-a a Ligii I, potrivit news.ro.

Dobrosavlevici a fost lovit cu genunchiul în zona rinichilor de portarul echipei FCSB, Cristian Bălgrădean, la o fază în careul ''roş-albaştrilor".

"Am ieşit pe centrare, ne-am ciocnit, îmi pare foarte rău, mai ales că este şi prietenul meu. Am vorbit cu el, mi-a zis că e ok", a declarat Bălgrădean la Digisport.