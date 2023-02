Buletin nivometeorologic: Alertă de avalanșă în zonele înalte

La peste 1800 m, ultimele ninsori au depus un strat de zăpadă proaspătă, local de peste 10-15 cm, iar în următoarele 36 de ore se vor semnala ninsori moderate cantitativ, care vor creşte stratul de zăpadă proaspătă. Aceasta este depusă peste un strat mai vechi, cu rezistenţă în general redusă, cu coeziune slabă între cristale şi faţă de straturile dure aflate dedesubt, ce are 30-50 cm.

Stratul de zăpadă prezintă grosimi mai mari pe versanţii cu expunere nordică. În interiorul stratului întâlnim cruste mai vechi de gheaţă, peste care straturile mai puţin rezistente din partea superioară pot aluneca, mai ales în condiţiile acţiunii unor factori externi. În zonele de creastă se întâlnesc cornişe, iar în apropierea crestelor se întâlnesc plăci de vânt, cele mai recente pe versanţii estici şi nordici. Pe văi şi în zonele adăpostite sunt depozite însemnate de zăpadă, care depăşesc pe alocuri 3 metri.Se menţin condiţiile de declanşare spontană a avalanşelor de dimensiuni medii şi izolat mari, prin dislocarea şi alunecarea stratului instabil din partea superioară sau prin ruperea plăcilor de vânt, riscul declanşării avalanşelor fiind amplificat la supraîncărcări oricât de mici.Sub 1800 m, precipitaţiile vor fi mixte, temporar sub formă de ninsoare, mai ales pe versanţii nordici, dar trecător şi de lapoviţă sau de ploaie la altitudini mai joase, mai ales pe fondul temperaturilor diurne pozitive, în special de pe versanţii sudici. Stratul este umezit şi se va umezi suplimentar în partea sa superioară. În aceste condiţii se pot declanşa spontan curgeri şi avalanşe de topire, de dimensiuni medii.În etajul altitudinal 1600-1800 m, sunt condiţii pentru declanşarea inclusiv a unor avalanşe mai mari. Riscul de declanşare al avalanşelor este mai accentuat pe versanţii nordici.MUNŢII BUCEGIRISC 3 - ÎNSEMNATLa peste 1800 m, temporar va mai ninge şi se va depune un strat nou de zăpadă, local consistent, iar vântul intens va crea plăci noi de vânt pe versanţii estici şi nordici. În zonele de creastă întâlnim cornişe şi plăci de vânt de grosimi variabile. În zonele adăpostite se întâlnesc troiene şi depozite ce depăşesc pe alocuri 2,5 - 3 metri. În profunzime, zăpada este întărită, având intercalate cruste de gheaţă, iar spre sol, pe versanţii cu orientare nordică, regăsim cristale faţetate şi tip cupă. Pe pantele suficient de înclinate se pot declanşa avalanşe de dimensiuni medii şi izolat chiar mari, ce pot angrena atât zăpada care se va depune, cât şi straturile mai vechi. În apropierea crestelor există riscul ruperii plăcilor de vânt, riscul fiind prezent în special la supraîncărcări ale stratului.Stratul de zăpadă a înregistrat local creşteri şi sub 1800 m, iar temporar se vor mai cumula local 15 l/mp, temporar ninsori, dar trecător şi lapoviţe sau ploi la altitudini joase, iar temperaturile diurne pozitive vor umezi şi îngreuna suplimentar stratul. Pe anumite pante mai înclinate, stratul mediu stabilizat de zăpadă din partea superioară şi umezit, poate aluneca peste stratul mai vechi şi stabilizat, ducând astfel izolat la declanşarea spontană de avalanşe de dimensiuni mici şi medii la peste 1500 m.MUNŢII ŢARCU-GODEANURISC 3 - ÎNSEMNATLa peste 1800 m, s-au înregistrat precipitaţii însemnate cantitativ, care au cumulat local peste 25 l/mp şi care au depus un strat consistent de zăpadă proaspătă. Vântul intens a format plăci noi de vânt, local consistente. În zona crestelor se întâlnesc cornişe, pe versanţi numeroase plăci de vânt, iar pe văi şi pe pantele adăpostite, troiene şi depozite mai consistente de zăpadă. În profunzime întâlnim numeroase cruste de gheaţă, iar stratul este în general consolidat. Pe pantele suficient de înclinate se pot declanşa avalanşe de dimensiuni medii şi izolat mari, prin dislocarea stratului instabil de la suprafaţă format mai ales din zăpada nou-depusă, dar izolat şi din straturile mai vechi, sau prin ruperea şi alunecarea plăcilor de vânt din apropierea crestelor. Riscul va apărea în special la supraîncărcări, dar izolat şi în mod spontan.Stratul de zăpadă a înregistrat local creşteri şi la altitudini de 1500-1800 m, iar pe fondul temperaturilor diurne pozitive, acesta se va umezi şi îngreuna suplimentar la altitudini de sub 1500 m. Sunt condiţii pentru declanşarea unor avalanşe de dimensiuni medii şi izolat mari la peste 1600 m, mai ales la supraîncărcări ale stratului, dar izolat şi în mod spontan.MUNŢII PARÂNG-ŞUREANURISC 3 - ÎNSEMNATLa peste 1800 m, s-au depus 10-20 cm de zăpadă proaspătă în ultimele 36 de ore, iar stratul de zăpadă va înregistra în continuare creşteri, pe fondul ninsorilor care vor cumula local peste 20-30 l/mp în următoarea perioadă. Acest strat este depus peste un strat mai vechi de zăpadă, cu rezistenţă redusă şi grosime variabilă. În apropierea crestelor sunt formate plăci de vânt, pe creste cornişe, iar pe văi şi pe pantele adăpostite sunt troiene şi depozite consistente de zăpadă, iar altele noi se vor forma sub acţiunea vântului puternic pe versanţii estici şi nordici. Stratul mai vechi, aflat dedesubt, este format din zăpadă întărită, cu cruste intercalate de gheaţă. Pe pantele suficient de înclinate se pot declanşa avalanşe de dimensiuni medii şi izolat mari, prin alunecarea stratului cu rezistenţă scăzută de la suprafaţă peste straturile mai vechi, sau prin ruperea şi alunecarea plăcilor de vânt din apropierea crestelor, chiar şi la supraîncărcări slabe, dar şi în mod spontan.Stratul de zăpadă va înregistra creşteri şi la altitudini de 1500-1800 m, local însemnate, iar pe fondul temperaturilor diurne uşor pozitive, acesta se va umezi şi îngreuna suplimentar la altitudini de sub 1500 m. Vor fi condiţii pentru declanşarea unor avalanşe de dimensiuni medii şi izolat mari la peste 1600 m, mai ales la supraîncărcări ale stratului, dar izolat şi în mod spontan.MUNŢII RODNEIRISC 4 - MARELa peste 1800 m, în ultimele 36 de ore s-au semnalat ninsori ce au depăşit pe alocuri 30 l/mp şi care au depus local un strat însemnat de zăpadă, iar în perioada următoare se va depune un nou strat consistent de zăpadă proaspătă. Acest ultim strat s-a depus peste un strat mai vechi, de 30-40 cm, cu rezistenţă relativ redusă şi coeziune slabă între cristale. Pe văi şi în zonele adăpostite sunt troiene şi depozite însemnate. În zona crestelor sunt formate cornişe şi numeroase plăci de vânt. Stratul vechi de zăpadă, din profunzime, este compactat şi întărit. Pe pantele suficient de înclinate şi pe văile unde sunt depozite mari de zăpadă, se pot declanşa spontan avalanşe de dimensiuni medii şi mari, prin alunecarea stratului puţin rezistent de la suprafaţă sau prin ruperea plăcilor de vânt, riscul fiind amplificat chiar şi la supraîncărcări mici ale stratului. Avalanşele pot angrena izolat şi straturile subiacente, mai vechi.A nins şi la altitudini mai mici de 1800 m, iar stratul de zăpadă nou-depus este local consistent. Acesta este depus peste zăpada mai veche, care avea stabilitate şi rezistenţă relativ scăzută. Se pot produce, chiar şi spontan, avalanşe de dimensiuni medii şi izolat mari la peste 1500 m, prin alunecarea stratului care se va depune sau a celui cu rezistenţă redusă existent deja, peste straturile mai dure şi mai vechi de la bază. Riscul declanşării avalanşelor va fi amplificat la supraîncărcări oricât de mici.MUNŢII CĂLIMANI-BISTRIŢEI-CEAHLĂURISC 4 - MARELa peste 1800 metri a nins viscolit şi s-a depus un strat consistent de zăpadă, iar în continuare sunt aşteptate ninsori importante cantitativ, care pot depăşi 20-25 l/mp şi care vor depune un strat nou de zăpadă, astfel încât stratul de zăpadă nou-depus va depăşi în unele zone 40-50 cm. Acesta are stabilitate redusă şi poate aluneca cu uşurinţă peste stratul mai vechi de zăpadă pe anumite pante mai înclinate, în unele cazuri putând antrena şi stratul aflat dedesubt. Datorită vântului puternic s-au format noi plăci de vânt, mai ales în apropierea crestelor şi pe versanţii cu orientare estică, iar pe văi şi în locurile adăpostite s-au format depozite însemnate. În profunzime, stratul vechi de zăpadă este compact şi întărit, cu cruste de gheaţă în interior. Pe pantele suficient de înclinate se pot declanşa spontan avalanşe de dimensiuni medii şi mari, prin alunecarea stratului puţin stabilizat din partea superioară sau prin ruperea plăcilor de vânt, riscul fiind amplificat chiar şi la supraîncărcări mici.Stratul a avut şi va mai înregistra creşteri importante şi la altitudini mai mici de 1800 de metri, în special în zona 1500-1800 m şi pe versanţii vestici, iar sub 1500 m precipitaţiile vor fi trecător mixte. Zăpada nou-depusă este mai grea, iar la altitudini joase este şi uşor umezită. Pe pantele suficient de înclinate, vor fi condiţii pentru declanşarea spontană a unor avalanşe de dimensiuni medii şi izolat chiar mari pe anumite văi cu acumulări mai importante, prin alunecarea zăpezii nou-depuse şi a zăpezii umezite de la altitudini mai joase acestuia peste stratul vechi şi compact, riscul fiind amplificat în condiţii de supraîncărcări.MUNŢII VLĂDEASA - MUNTELE MARERISC 3 - ÎNSEMNATÎn următoarele 36 de ore vor mai cădea precipitaţii însemnate cantitativ, ce vor depăşi local 40-50 l/mp şi care vor depune un strat consistent de zăpadă, mai ales la altitudini de peste 1500 m. Acest strat va avea o coeziune slabă cu stratul mai vechi peste care se va depune şi peste care poate aluneca cu uşurinţă pe pantele mai înclinate. Şi la altitudini joase se vor semnala temporar ninsori, dar trecător şi lapoviţe sau ploi, iar pe fondul temperaturilor diurne uşor pozitive stratul se va umezi suplimentar.Pe pantele suficient de înclinate şi pe văile adăpostite, unde se vor forma acumulări mai consistente de zăpadă, se pot declanşa avalanşe de dimensiuni medii prin alunecarea stratului nou care se va depune peste stratul vechi şi relativ compact, sau prin ruperea şi alunecarea unor plăci de vânt formate în apropierea crestelor, riscul fiind amplificat la supraîncărcări. Avalanşe de topire de dimensiuni mici şi chiar medii pot apărea şi în mod spontan la altitudini mai joase.Evoluţia vremii din ultimele 36 de oreDeşi temperaturile au înregistrat o scădere în ultima parte a intervalului, în special în masivele nord-vestice, vremea s-a menţinut mai caldă faţă de normalul termic al acestei perioade, cu temperaturi diurne pozitive la altitudini mai mici de 1800 m şi a devenit în general închisă. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii relativ extinse s-au semnalat precipitaţii mixte în zonele joase şi predominant sub formă de ninsoare în cele înalte. Cantităţile de precipitaţii au depăşit 10-15 l/mp în majoritatea masivelor, local 25-30 l/mp în Carpaţii Occidentali, în vestul celor Meridionali şi în nordul celor Orientali şi pe arii restrânse 40-50 l/mp în Munţii Apuseni şi în nordul Orientalilor.Vântul a suflat moderat, cu intensificări susţinute pe crestele din Carpaţii Orientali şi Meridionali, unde s-au atins la rafală viteze de 90-110 km/h. Local s-a semnalat ceaţă, asociată izolat cu depuneri de chiciură. Stratul de zăpadă a crescut în zonele înalte din Carpaţii Meridionali şi din nordul celor Orientali şi a scăzut la altitudini de sub 1800 m pe fondul precipitaţiilor mixte. Stratul a crescut cu 8 cm la Bâlea-Lac şi Vf.Omu, 10 cm la Iezer, 13 cm la Ţarcu şi cu 24 cm la Călimani.În data de 26.02.2023, la ora 08, stratul de zăpadă din platforma staţiilor meteorologice măsura:Carpaţii Meridionali: 213 cm la Bâlea-Lac, 140 cm la Vf. Omu, 132 cm Vf. Ţarcu, 66 cm Cuntu, 38 cm la Păltiniş, 30 cm la Sinaia-1500, 36 cm la Parâng, 8 cm la Fundata,10 cm la Predeal.Carpaţii Orientali: 125 cm la Vf. Călimani, 70 cm la Vf. Iezer, 67 cm la Vf. Lăcăuţi, 64 cm la Ceahlău-Toaca, 53 cm la Bucin, 37 cm la Penteleu.Carpaţii Occidentali: 32 cm la Semenic, 43 cm la Stâna de Vale, 23 cm la Vf. Vlădeasa, 12 cm la Băişoara, 3 cm la Roşia Montană.Prognoza vremii în intervalul 26.02.2023 ora 12 - 27.02.2023 ora 20Vremea va fi în general închisă, iar temperaturile diurne vor rămâne uşor pozitive la altitudini sub 1800 m, în special în Carpaţii Meridionali şi de Curbură. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii relativ extinse se vor semnala predominant ninsori în nordul Carpaţilor Orientali şi în cei Occidentali şi la peste 1600 m în Carpaţii Meridionali.La altitudini joase temporar se vor semnala ploi şi lapoviţe, mai ales în Carpaţii Meridionali şi în cei de Curbură. Cantităţile de precipitaţii vor depăşi local 20-30 l/mp, îndeosebi în masivele vestice şi nordice, iar pe arii restrânse 40-50 l/mp în Carpaţii Occidentali, în vestul celor Meridionali şi în nordul celor Orientali. În zonele înalte din majoritatea masivelor şi local la altitudini mai joase în nordul Carpaţilor Orientali şi în cei Occidentali se va depune un strat consistent de zăpadă. Vântul va prezenta intensificări temporare de 80-100 km/h în zonele înalte din majoritatea masivelor în cursul zilei de duminică, viscolind ninsoarea şi spulberând zăpada, apoi va diminua uşor. Local se va semnala ceaţă, ce poate fi asociată şi cu depuneri de chiciură pe creste.Temperaturi prognozate în intervalul 26.02.2023 ora 12 - 27.02.2023 ora 20: - cele mai scăzute valori se vor înregistra în masivele nordice şi vesticePeste 1800 m:temperaturi minime: -8 ... -2 gradetemperaturi maxime: -5 ... 0 gradeSub 1800 m:temperaturi minime: -6 ... 0 gradetemperaturi maxime: -3 ... 3 gradeVânt la peste 2000 m: din sector predominant sud-vestic, cu rafale de 90-100 km/h în Carpaţii Meridionali şi temporar de 60-70 km/h în restul masivelorAltitudinea izotermei de 0 grade: în general între 800-1700 m, cu cele mai scăzute scăzute valori în nordul Carpaţilor Orientali şi cu cele mai ridicate în Carpaţii Meridionali