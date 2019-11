Bursa de Valori București a înregistrat noi maxime

Toți cei nouă indici ai Bursei de Valori București au crescut puternic în ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii, cu BET atingând noi maxime post-criză pe fondul unui nou optimism din piață. Referința pieței a încheiat astfel ziua la pragul de 9.875,75 de puncte, potrivit Mediafax.

Liderii aprecierilor au fost însă SIF-urile, al căror indice BET-FI, în care este inclus și Fondul Proprietatea (FP), a marcat un salt de 3,11% pe fondul votului pozitiv din Camera Deputaților pentru legea fondurilor de investiții alternative, ce prevede și eliminarea pragului. Toate cele cinci SIF-uri au marcat aprecieri de peste 3% a cotației, iar SIF Moldova (SIF2) a înregistrat cel mai bun avans al zilei, de 4,64%, la mică distanță de SIF Oltenia (SIF5), cu 4,53%.

Investitorii au revenit și ei la cumpărare, iar lichiditatea a revenit peste media zilnică din acest an, valoarea tranzacționată miercuri fiind de 55,85 milioane de lei.

În același timp, indicii europeni au evoluat pe o tendință prudent ascendentă, în timp ce indicii de la Wall Street erau într-o ușoară creștere după atingerea unor noi maxime la începutul săptămânii.

Din cadrul indicelui BET, cele mai bune evoluții au fost înregistrate de: BRD plus 2,00%, Banca Transilvania (TLV) plus 0,98% și Electrica (EL), plus 1,81%. La polul opus regăsim titlurile Alro Slatina (ALR), cu o scădere de 1,4% și Purcari Wineries (WINE) care au pierdut 1,33%.

Titlurile Romgaz (SNG) au ocupat prima poziție în topul celor mai tranzacționați emitenți, cu schimburi în valoare de 11,27 milioane de lei. Titlurile producătorului de gaze sunt urmate în clasamentul rulajelor de acțiunile BRD, cu 8,55 milioane de lei, și Banca Transilvania, cu tranzacții în sumă de 7,13 milioane de lei.