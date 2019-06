Câți bani au băgat partidele în conturile televiziunilor de știri: USR-PLUS a 'decapitat' PSD cu un buget de 20 de ori mai mic

Alegerile europarlamentare din 26 mai au reprezentat o gură de oxigen pentru televiziunile de știri, care au primit foarte mulți bani pentru publicitate electorală. PSD a cheltuit cel mai mult pentru publicitate pe televiziuni, cei mai mulți bani fiind trimiși în conturile Antena 3. USR-PLUS a cheltuit cei mai puțini bani pe publicitate la televiziuni concentrându-se aproape exlusiv pe online, informează Paginademedia.

PSD. Partidul Social Democrat a cheltuit pe toate posturile din campanie.

Cea mai mare parte a banilor PSD s-a dus la Antena 3 (peste jumătate de milion de euro) și la România TV (peste 700.000 de euro). Către B1 TV s-au dus 220.000 de euro, iar la Digi 24, aproape 200.000. Realitatea TV a primit publicitate electorală de aproape 140.000 de euro.

Național TV a "ciupit" din "tortul" PSD o felie de 82.000 de euro.

PNL. Partidul Național Liberal a "dirijat" bani către aproape toate posturile. Doar la Antena 3 nu a avut deloc publicitate electorală. A avut, în schimb, pe România TV (spre 600.000 de euro), dar și la B1 TV (220.000), Digi 24 (200.000), Realitatea TV și Național TV.

ALDE. Formațiunea lui Călin Popescu Tăriceanu a fost ceva mai selectivă: a ocolit Realitatea TV, B1 TV și Național TV. A alocat mai mult pe România TV (140.000 de euro) și ceva mai puțin pe Antena 3 (în jur de 50.000) și Digi 24 (40.000)

PMP. Mișcarea Populară a lui Traian Băsescu a direcționat cei mai mulți bani către România TV (aproape 180.000). În jur de 70.000 de euro s-au dus la B1 TV și la Realitatea, în timp ce Digi 24 a făcut publicitate electorală pentru PMP de 40.000 de euro. Nimic la Antena 3 și la Național TV

Pro România. Formațiunea lui Victor Ponta a investit în publicitate electorală pe toate posturile din campanie. Cel mai mult la România TV (peste 250.000 de euro) și la Realitatea TV.

Alianța 2020 USR Plus. USR Plus a fost "Alianța invizibilă". Tot bugetul lor de pe TV a fost de 80.000 de euro, de peste 20 de ori mai puțin decât a cheltuit PSD. Aproape toată expunerea USR Plus a fost pe Realitatea TV. Au mai avut vreo patru spoturi răzlețe - doar cu Clotilde Armand, pe B1 și la Digi 24.