Călin Popescu Tăriceanu îl pune la punct pe Klaus Iohannis, după cererea unui pact național: 'E o altă șmecherie, vrea să ne învețe pe noi, la București, cum e'

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, după consultările cu partidele, că marea majoritatea a partidelor parlamentare sunt de acord că rezultatul referendumului trebuie implementat aşa cum a votat poporul. Preşedintele a anunţat că a decis să invite partidele politice parlamentare să semneze un acord naţional pentru consolidarea parcursului european al României sau un pact politic pentru România europeană, care să includă inclusiv revizuirea modificărilor la legile justiţiei.

Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că refuză pactul propus de Iohannis, pe care îl acuză că face ”șmecherii” și că își depășește atributele constituționale.

”La consultările pe care le-am avut, nu a făcut nici cea mai mică mențiune în legătură cu acest subiect. Prin urmare, acest anunţ nu face decât să deturneze sensul referendumului. Referendumul a fost clar referitor la teme legate de justiţie şi nu a fost în niciun fel vorba de parcursul european al României sau orientarea proeuropeană, pe care nu cred că a pus-o cineva în discuţie. România este una dintre ţările care are cea mai ridicată cotă de susţinere pentru proiectul european, faţă de alte ţări unde există curente eurosceptice extrem de puternice. Deci, este o deturnare a sensului referendumului. Ar fi fost normal ca să ne aducă la cunoştinţă intenţia de a propune un astfel de pact, pentru că trebuie să remarc că după 5 ani în care preşedintele nu a făcut decât să semene dezbinare, nu a avut niciun proiect consistent pentru România. Acum, cu acest pact, vrea să încerce o mişcare prin care, desigur, să folosească acest instrument pentru alegerea lui ca preşedinte.

Parcă ne-ar face chiar o propunere celor din coaliţie, ALDE plus PSD, să-l susţinem la alegerile prezidenţiale. Cred că este un pic cam mult să-i dăm domnului Iohannis posibilitatea să fie şi arbitru, şi jucător, să aibă şi membrii echipei, şi mingea. Nu se poate, e mult prea mult. Fiecare cred că trebuie să-şi vadă rolul şi prerogativele pe care le are în baza Constituţiei. Eu cred că ar fi foarte puţini români care ar fi de acord ca România să îşi cedeze o parte din suveranitatea ei către Comisia de la Veneţia, pentru că a spus ca toate legile să fie adoptate cu aprobarea Comisiei de la Veneţia. Mie mi se pare nepotrivit acest demers, pentru că, de fapt, nu este decât o altă şmecherie. Domnul Iohannis, în loc să vină de la Sibiu şi să ne arate ce înseamnă comportamentul nemţesc - un om, un cuvânt - vrea să ne înveţe pe noi, la Bucureşti, cum e cu şmecheriile.

E păcat. Eu cred că România nu are nevoie de şmecheri, are nevoie de oameni serioşi, care să-şi înţeleagă rolul în societate atribuit în Constituţie. În contextul în care nimeni în România nu doreşte altceva decât să îşi continue apartenenţa şi drumul european, mi se pare că un astfel de demers miroase de la distanţă ca o capcană sau ca o jucărie, prin care preşedintele să încerce să îţi mai adauge o şansă în plus pentru realegere. Dacă la sfârșitul lunii acesteia, Parlamentul termină cu modificarea Constituției, trebuie să sesizăm CCR și organizarea de îndată a referendumului cât se poate de repede. Imediat! Cel mai devreme în august, ca să respectăm prevederile Comisiei de la Veneția, care spune că nu trebuie să organizăm un referendum cu alte alegeri.”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

