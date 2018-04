Camelia Bogdan, prima reacţie după excluderea din magistratură: 'Sunt un judecător periculos pentru mafie. Voi alerta comunitatea internaţională'

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis luni, pentru a doua oară, excluderea din magistratură a judecătoarei Camelia Bogdan. Aceasta este considerată vinovată de nerespectarea repartizării unui dosar, acuzaţie pe Camelia Bogdan o respinge. Judecătoarea a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, că va ataca la ÎCCJ decizia CSM.

Camelia Bogdan ar fi primit mai multe dosare spre judecare, în ianuarie 2016, care inițial fuseseră repartizate unui alt judecător, dar care intrase în concediu. După ce judecătorul titular a revenit din concediu, Camelia Bogdan ar fi păstrat un dosar, în care a dispus, în luna mai 2016, confiscarea unor sume de bani, printre cei vizați fiind și notarul Jean Andrei, soțul Laurei Andrei, fosta șefă a Tribunalului București.

Judecătoarea, devenită celebră după ce l-a condamnat pe Dan Voiculescu la 10 ani de închisoare, afirmă că decizia de rămânere în complet a fost luată de conducerea Curţii de Apel Bucureşti, ea neavând posibilitate tehnică şi legală de a "fura" un dosar.

"Voi ataca la ÎCCJ decizia de astăzi, având experienţă în acest sens cu fosta excludere. De data aceasta, obiectul acţiunii a fost nerespectarea de către mine a repartizării aleatorii a unui dosar în care fusesem desemnată printr-o hotărâre de Colegiului de conducere a Curţii de Apel Bucureşti. În sală se prezentaseră martori. În accepţiunea Inspecţiei Judiciare, se pune problema dacă este legal ca judecătorul să intre într-un complet în locul unui alt coleg şi să audieze martori, sau să găsească un motiv de tergiversare a cauzei. În regulamentul de ordine interioară, când intri în locul unui coleg, nu ai voie să amâni o cauză, deoarece eşti pasibil de denegare de dreptate. Aceasta este abaterea care mi se impută: că am intrat în locul unui coleg, s-au prezentat cinci martori în sală. Le-am adus la cunoştinţă că România a primit mai multe condamnări la CEDO pentru nerespectarea principiilor continuităţii, astfel că judecătorul care începe cercetarea judecătorească, audiază martorii, trebuie să fie acelaşi cu cel care pronunţă decizia. Am decis, aşadar, după ce m-am consultat cu colegii, cu colegul titular de complet, care plecare într-un concediu, cu preşedintele de secţie, cu doamna preşedintă Lia Savonea, a cărei audiere a fost respinsă de Secţia de Judecători a CSM. S-a considerat că aş fi încălcat în mod grav repartizarea aleatorie, că aş fi judecat în loc să tergiversez o cauză în care am fost desemnată prin hotărâre a Colegiului de conducere. Cu menţiunea că s-a decis ulterior ca eu să rămân în complet. Nu aveam posibilitatea să "fur" dosarul", a declarat Camelia Bogdan.

În opinia judecătoarei, decizia radicală luată de CSM se datorează faptului că a deranjat unele cercuri de interese.

"Sunt un judecător periculos pentru mafie. În această cauză, am descris tipologia spălării de bani prin intermediul justiţiei. Am evidenţiat pericolul ca justiţia română să fie transformată într-o maşină de spălat bani. Am evidenţiat tipologia falsului proces. Chiar prin hotărâre am decis şi am considerat necesar ca toţi judecătorii care pronunţă ordonanţe de plată şi permit transferul produsului infracţiunii în offshore prin această procedură să ia la cunoştinţă despre pericolul săvârşirii unor eventuale fapte de spălare de bani. Eram în cunoştinţă de cauză că se va face un aranjament la ÎCCJ, deoarece consilierul de atunci al doamnei Kovesi, procurorul Bulancea, se întâlnise cu un inculpat condamnat de mine la pedeapsa de 9 ani de închisoare. A spus că nu-şi face nicio problemă, deoarece Laura Andrei va rezolva cazul la ÎCCJ. La ÎCCJ au intrat în complet doi apropiaţi ai doamnei Laura Andrei. Despre unul dintre ei se vorbeşte că face parte atât din masonerie, cât şi din servicii", a mai precizat Camelia Bogdan.

Judecătoarea acuză Inspecţia Judiciară şi Secţia de Judecători a CSM că i-au respins probele şi martorii. Camelia Bogdan este încrezătoare că va avea câştig de cauză la ÎCCJ şi la CEDO.

"Pe parcursul procesului am discutat în nenumărate rânduri cu doamna Lia Savonea. Dânsa s-a abţinut în CSM. S-au respins toate probele, inclusiv cele tehnice, şi toate audierile colegilor cu care discutasem. Eu nu aveam posibilitatea nici tehnică, nici legală să trec un dosar de pe un complet pe un alt complet. Toţi colegii au considerat că preluarea a fost legală. Nu s-a făcut nicio sesizare pe parcusul soluţionării acestui dosar. Sesizarea s-a făcut de abia în septembrie 2017, după ce dosarul deja plecase la ÎCCJ. La CEDO voi defila, pentru că nu poţi da afară un judecător pentru că îşi pune problema cum să respecte jurispundenţa CEDO şi cum să nu tergiverseze un dosar. În plus de asta, voi alerta şi comunitatea internaţională", a mai declarat Camelia Bogdan.

