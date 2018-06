Camelia Bogdan, replică pentru Dan Voiculescu. 'Am lezat interesele Serviciilor prin indisponibilizarea fondurilor Crescent'/ DOCUMENTE

Camelia Bogdan vine cu o replică la informaţiile publicare recent de Dan Voiculescu pe blog. Voiculescu a făcut public răspunsul oficial primit de la BRD cu privire la o eventuală legătură a sa cu banii şi conturile firmei Crescent. Din document rezultă faptul că Dan Voiculescu nu a avut legături cu conturile firmei Crescent, un cont pe care judecătorii l-au executat silit pentru a recupera prejudiciul în dosarul lui Voiculescu. Judecătoarea Camelia Bogdan, cea care l-a condamnat pe Voiculescu la 10 ani de închisoare, vine cu alte informaţii şi documente, într-un răspuns pentru STIRIPESURSE.RO.

Camelia Bogdan aminteşte că a obţinut anularea primei sancţiuni de excludere din magistratură.

"Precizez ca in data de 4.06.2018 am formulat o cerere de revizuire impotriva hotărârii nr.1/j/din 8.02.2017 pronunțate de CSM în dosarul nr.14/ij/2016, irevocabilă conform deciziei nr.336/13.12.2017 pronunțată de Completul de 5 Judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța în baza art. 513 C.pr.civ. să se dispună anularea acesteia și, în consecință, respingerea acțiunii disciplinare exercitate împotriva subsemnatei Camelia Bogdan de către Inspecția Judiciară prin rezoluția din 24 iunie 2016 luată în dosarul nr. 1096/IJ/623/DIJ/2016 al Inspecției Judiciare, corolar publicarii Protocolului CSM-SRI și justificarea incidenței acestuia în procedura revizuirii.

In cuprinsul cererii de revizuire, am ilustrat ca în cuprinsul motivării hotărârii de excludere din magistratură, au fost folosite considerente străine pricinii, referitoare la existența unui presupus conflict de interese la care m-aș fi aflat la pronunțarea deciziei nr.888/8.08.2014, dar și la împrejurarea că am denunțat organelor de urmărire penală suspiciunile cu privire la săvârșirea unor infracțiuni prin nerecuperarea produsului infracțiunii în dosarul ICA, informarea domnului Dan Voiculescu de către președintele Tribunalului București, Laura Andrei în privința stadiului aducerii la îndeplinire a ordinului de sechestru asupra societății CRESCENT MARITIME COMMERCIAL LTD prin transmiterea unor informații confidențiale furnizate de autorităților din CIPRU, fapt ce a atras in data de 15 05 2016 schimbarea acționariatului CRESCENT si includerea unui nou director respectiv a domnului Mihai LAZAR, directorul GRIVCO, in acționariatul CRESCENT, dar și a faptelor notarului Jean Andrei, cel care in cauza ICA a legalizat o superficie asupra unui teren ce făcea parte din domeniul public, pentru facilitatoarea încasării redevenței de către GRIVCO, conform înscrisulrilor pe care le atasez prezentei.

In plus, din accesarea surselor deschise dar și din discuțiile purtate cu diferite persoane pe care le-am citat ca martori rezulta că pe lângă lezarea intereselor Serviciilor prin indisponibilizarea fondurilor CRESCENT, am mai deranjat interesele financiare ale structurilor de informatii prin devoalarea tipologiilor de spălare de bani a împrumutului nereturnat prin care apreciez ca au fost spalati banii aflati in fondurile operative ale fostei Securitati, solicitand punerea sub up a BCR (fosta BANCOREX, N.N.) si am urmarit eficientizarea aducerii la indeplinire a unui ordin de sechestru împotriva domnului Ovidiu Tender prin organizarea unei videoconferinte in Senegal cu sprijinul tehnic al Bancii MONDIALE.

In cuprinsul cererii mele de revizuire, am solicitat, adminsitrarea unor probatorii care vor permite evidentierea cauzelor care impiedica procurorii sa identifice/recupereze la bugetul de stat fondurile operative ale fostei Securitati, controlate de actualii continuatori in drepturi cu care CSM, garantul independentei justitiei incheie protocoale oferind protectie beneficiarilor reali ai tipologiilor de spalare de bani perfectate prin metoda imprumutului nereturnat", precizează Camelia Bogdan.

Revenind la afirmatiile lui Dan Voiculescu, potrivit cărora nu este beneficiarul real al fondurilor CRESCENT, Camelia Bogdan prezintă documente de unde aceasta susţine că "rezultă invesţiile CRESCENT în proprietatile ale caror unic proprietar este DAN VOICULESCU, conform declaratiilor acestuia inserate in contractele de donatie a actiunilor acestora catre fiicele dumnealui, contract perfectat in anul 2006".

"Nu mi-a scapat atentiei că in prezent, prin GRIVCO, al carui director general, MIHAI LAZAR, a fost interpus ca director in CRESCENT, se exercita controlul asupra fondurilor CRESCENT de catre structuri, insa apreciez ca aceste aspecte vor fi clarificate prin probe atat in cursul procedurii mele de revizuire, cat mai ales in cadrul dosarelor mele de urmarire penala, eu adresand domnilor procurori conform disp art 544/2001 rugamintea de a preciza daca in afara de lentoarea institutiilor judiciare ce determina ritmul spolierii bugetului de stat mai exista si alte cauze care impiedica procurorii sa identifice/recupereze la bugetul de stat fondurile operative ale fostei Securitati, controlate de actualii continuatori in drepturi cu care CSM garantul independentei justitiei incheie protocoale oferind protectie beneficiarilor reali ai tipologiilor de spalare de bani perfectate prin BCR", mai afirmă Camelia Bogdan.

Vezi AICI documentele prezentate de Camelia Bogdan! (.pdf)