Cameră: Conducătorii de vehicule cu dizabilităţi de auz pot monta un semn distinctiv pe maşini

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, un proiect de lege care prevede posibilitatea montării unui semn distinctiv pe autovehiculele conduse de persoanele cu dizabilităţi de auz.

Proiectul are ca obiect de reglementare completarea în acest sens a OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Acesta a fost iniţiat de deputatul PNL Adriana Săftoiu, care a precizat că prima persoană surdă din România care a obţinut permisul de conducere a fost în 1969, ulterior fiind şi alţi asemenea cetăţeni cu această calificare, ce permite libera circulaţie, participarea la trafic în condiţii de egalitate.

Citește și: Coronavirusul, combinație letală de SARS și HIV, apreciază cercetătorii din China: 'Sunt afectați plămânii și sistemul imunitar'

"Conducătorii de vehicule pot monta pe autovehiculele proprii semnul internaţional distinctiv pentru conducătorul de autovehicul cu dizabilităţi de auz, sub forma unui pătrat de culoare albă, cu latura de 100 mm, având în centru reprezentarea grafică folosită la nivel internaţional după cum urmează: a) la autovehiculele din categoria AM, A1, A2 şi A, în partea din spate, lângă numărul de înmatriculare sau de înregistrare după caz; b) la celelalte autovehicule, pe luneta, în partea dreaptă sau stânga sus; c) la autovehiculele care nu sunt prevăzute cu lunetă, pe caroserie în partea dreaptă sau stânga sus; d) la autovehiculele care tractează o remorcă, pe caroseria remorcii, în partea dreapta sau stânga sus", prevede proiectul.

Camera Deputaţilor este for decizional.