Campania de vaccinare va începe, la Buzău, în 5 ianuarie, în prima etapă fiind aşteptate 975 de doze de vaccin

Campania de vaccinare va începe, la Buzău, în 5 ianuarie, într-o primă etapă urmând a ajunge în acest judeţ 975 de doze de vaccin împotriva coronavirus.

Potrivit unui comunicat remis de Prefectura Buzău, în acest judeţ ar urma să ajungă 975 de doze de vaccin. În prima etapă vor fi vaccinate persoanele incluse în categoria lucrătorilor din domeniile sănătăţii şi social public şi privat, potrivit news.ro.

Imunizarea acestora se va face în 5 centre de vaccinare amenajate în unităţi sanitare: Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, Spitalul Râmnicu Sărat, Spitalul de Psihiatrie Săpoca, Spitalul Orăşenesc Nehoiu şi Spitalul de Boli Cronice Smeeni.

În toate aceste unităţi au fost amenajate centre de vaccinare compuse din săli de triaj, cabinete de vaccinare şi săli de supraveghere post-vaccinare.

În prezent, managerii spitalelor întocmesc listele cu personalul medical care va fi imunizat cu primele doze de vaccin anti-Covid, care vor ajunge la Buzău, cel mai probabil, în data de 4 - 5 ianuarie 2021.

"Urmează ca DSP să solicite la Centrul regional din Constanţa prima tranşă de vaccinuri duminică, pe 3 ianuarie 2021, iar cele 975 de doze vor ajunge la Buzău pe data de 4 ianuarie, urmând ca imediat, pe 4-5 ianuarie, să fie imunizate primele persoane. Startul campaniei de vaccinare la Buzău este aşteptat cu nerăbdare după aceste luni de pandemie, perioadă care ne-a pus la grea încercare, dar pe care am reuşit o ţinem sub control prin măsurile pe care le-am adoptat constat. Dovadă stă şi rata de îmbolnăviri, care este astăzi de 1,16/1000 locuitori la nivelul judeţului şi de 2,74/1000 la nivelul municipiului Buzău, cifre care vor conduce la o relaxare a măsurilor impuse începând cu 31 decembrie. Aşa cum am făcut pe parcursul acestui an, aş dori să solicit din nou sprijinul cetăţenilor din judeţul nostru şi îi încurajez pe toţi să se vaccineze anti-Covid pentru că este singura armă cu care putem învinge virusul. A fost un an greu pentru toţi, dar acum avem speranţa că vieţile noastre se îndreaptă către normalitatea pe care o aşteptăm de atâta vreme, iar acum depinde de noi ca această speranţă să devină certitudine", a declarat prefectul judeţului Buzău, Leonard Dimian.

În cea de-a doua etapă de vaccinare este inclusă populaţia cu grad de risc şi lucrători care desfăşoară activităţi în domenii cheie, esenţiale, iar cea de-a treia etapă include populaţia generală.

Pentru aceste două etape, la nivelul judeţului s-au amenajat 18 centre de vaccinare în 12 localităţi: 7 în municipiul Buzău şi câte un centru în Râmnicu Sărat, Nehoiu, Pătârlagele, Pogoanele, Vadu Paşii, Verneşti, Berca, Pârscov, Smeeni, Mărăcineni, Merei.