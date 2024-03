Campanie inedită - Platforma care îl susține pe Geoană a publicat un anunț de angajare: Se caută președinte al României

Platforma „România Renaşte”, care, potrivit unor surse politice, ar urma să susţină candidatura lui Mircea Geoană la Preşedinţie, a postat pe un site specializat un anunţ de angajare pentru postul de preşedinte, candidatul ideal fiind un lider vizionar, „cu experienţă în funcţii importante, de preferat în afara politicii româneşti”, cu „bacalaureatul şi toate diplomele luate la timpul lor”.

Conform surselor citate, platforma România Renaşte ar urma să susţină candidatura lui Mircea Geoană la Preşedinţie, iar publicarea anunţului este parte a unei campanii de comunicare care va culmina cu anunţul oficial al candidaturii acestuia.

Anunţul postat de platforma România Renaşte, care precizează că are ca misiune ”crearea unei comunităţi de patrioţi şi democraţi în serviciul naţiunii”, menţionează că un candidat ideal pentru postul de preşedinte trebuie să aibă următoarele calităţi: ”lider vizionar (experienţa ca lider de galerie de fotbal NU reprezintă un avantaj), experienţă în funcţii importante (de preferat în afara politicii româneşti), carieră (reală) şi realizări (reale) într-un domeniu, respectat în străinatate (numerele unor lideri internaţionali notabili în agenda telefonică este criteriu de departajare. Preferabil, lideri vestici), nu dă raportul niciunui partid, este pus pe treabă, prezent şi implicat, ştie ce are de făcut”.

În mod obligatoriu, acesta trebuie să vorbească fluent limbile română, franceză şi engleză, să fie capabil să discute liber, fără prompter, şi să treacă de la vorbe la fapte, nu invers, să aibă bacalaureatul şi toate diplomele luate la timpul lor şi să nu fie preocupat cu ”împărţirea ciolanului în(tre) partid(e)”.

Salariul este de 3130 - 3155 de euro nte pe lună.

Platforma ”România Renaşte” are înscrişi 3058 de membri şi 13 ONG-uri.

„Aşa nu se mai poate! E timpul schimbării! Există o singură cale! Trebuie să alegem să ne reprezinte oameni cinstiţi, patrioţi şi competenţi, conduşi de un Preşedinte cu viziune, curaj, experienţă şi independent faţă de interesele şi modul de operare al partidelor româneşti. România este o ţară în derivă, care caută un Preşedinte! Un om care să ne fie aliat, un om care înţelege că politicianul fără comunitate nu reprezintă nimic!”, este mesajul postat pe site-ul Romania Renaşte.

Pe platformă există opţiunea de înscriere, dar şi aceea de a dona.

Ce spune Geoană despre candidatură

Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoană, fost preşedinte al PSD, afirma, la sfârşitul lunii februarie, că, dacă va candida pentru funcţia de preşedinte al României, va candida independent, pentru că este ”nedependent” de formaţiunile politice. ”Eu, când spun că, dacă voi candida, voi candida independent, eu nu spun că... eu sunt mai degrabă nedependent de partide. Nu înseamnă că nu voi lucra cu ele”, susţine el.

Geoană a spus că, dacă pleacă din funcţia pe care o deţine la NATO şi merge ”la orice alt scaun de putere politică sau în NATO”, se aşază ”în secunda zero pe scaunul de influenţă pe care România îl merită”.

„Eu am fost la partid, ce să mai caut la partid? Eu am spus şi o spun încă o dată: pe toate cifrele, pe toate sondajele, în clipa de faţă un candidat independent care poate să reprezinte întreaga naţiune, nu doar un partid, are o şansă mai mare să câştige prezidenţialele decât un candidat de partid”, a mai afirmat Geoană.

De asemenea, el a susţinut că, atât timp cât deţine această funcţie, nu va anunţa o eventuală candidatură a sa pentru funcţia de preşedinte al României. El a adăugat că nu va părăsi funcţia deţinută în cadrul Alianţei odată cu secretarul general Jens Stoltenberg.

Secretarul general adjunct al NATO a spus că şeful Alianţei, Jens Stoltenberg, va pleca din funcţie la 1 octombrie, ceremonia pentru plecarea acestuia fiind pregătită pentru 30 septembrie.

„Chestiunea care nu se poate întâmpla în această toamnă este ca Jens Stoltenberg şi eu, adjunctul domniei sale, să plecăm în acelaşi timp. El pleacă la 1 octombrie. Deci eu, pentru a putea să asigurăm continuitate şi succesiune la vârful Alianţei, va trebui să plec fie mai devreme, fie mai târziu. Ambele variante sunt astăzi pe masă”, a explicat la acel moment Geoană.

El nu a precizat cu cât timp înainte sau după plecarea lui Stoltenberg va părăsi şi el funcţia deţinută la NATO.