O campanie internațională de strângere de fonduri pentru salvarea frescei de la biserica de lemn din Urşi, județul Vâlcea, care urmează să fie restaurată și redată către comunitatea locală, a fost lansată de Fundația Pro Patrimonio, potrivit MEDIAFAX.

Biserica de lemn din satul Urși (comuna Popești, jud. Vâlcea, sec. XVIII) face parte din proiectul "60 de biserici de lemn" desfăşurat de Fundaţia Pro Patrimonio.

Programul "60 de biserici de lemn" a fost inițiat în 2009 de arhitectul Șerban Sturdza și s-a desfășurat cu ajutorul a peste 100 de tineri cu profesii diferite (arhitecți, artiști restauratori, ingineri, sociologi etc.), majoritatea voluntari, prin acțiuni specifice și punctuale de intervenție, documentare şi promovare a bisericilor monitorizate. Ei s-au alăturat efortului responsabil depus de preoții și comunitățile parohiale care au moștenit biserici vechi de lemn, clasate ca monument istoric, așezate în cimitire și deseori abandonate. Majoritatea acestora se află în stare gravă de degradare structurală și artistică. Folosirea și păstrarea lor în stare bună reprezintă datoria comunității de credincioși, ce își conservă astfel tradiția, istoria și identitatea propriei așezări, se arată în comunicat.

Concepute ca spații sacre destinate adunărilor și ceremoniilor religioase creștine, vechile biserici - construite din lemn de meșterii din sate și pictate cu har - semnifică spiritualitatea. Ele sunt, totodată, obiecte excepționale de patrimoniu cultural transmis nouă ca moștenire și învățătură valoroasă de generațiile anterioare. Ansamblul bisericilor de lemn din Nordul Olteniei (jud. Gorj și Vâlcea) și Sudul Transilvaniei (jud. Hunedoara și Sibiu) constituie un peisaj cultural de excepție, cu care se identifică comunitățile locale.

Toate aceste operaţii de salvare și restaurare au și o componentă socială, care urmărește reintegrarea bisericii ca obiect valoros de patrimoniu în viaţa comunității locale, prin redeschiderea și utilizarea constantă a clădirii, cu funcție religioasă, educațională și de turism cultural.

Biserica din Urși, cu hramul Buna Vestire și Sf. Arhanghel Mihail (cod Lista Monumentelor Istorice VL-II-m-B-09954), a fost construită în perioada 1757-1784, ctitori fiind Ion Danciu şi popa Costandin. După incendiul din 1838, biserica a fost reparată și pictată în 1843 de meșterii Gherghe, Nicolae și Ioan atât la interior, cât și la exterior. Din 1913, în sat a fost construită o nouă biserică de zidărie, cea de lemn rămânând abandonată în cimitir. Cea mai recentă reparație a avut loc în 1943.

Restaurarea ei a început la 12 iunie 2010, ca urmare a prăbușirii bolții peste altar, cu o intervenție de urgență inițiată de Ordinul Arhitecților din România și finanțată de Fundația Pro Patrimonio, prin regretatul arhitect Șerban Cantacuzino, fondatorul fundației în anul 2000.

Biserica de lemn din Urși mai are nevoie de 12.000 de euro, aceasta fiind ultima sumă necesară pentru finalizarea integrală a acțiunii de restaurare a frescei, remontarea mobilierului interior și redarea monumentului către comunitate. Sub sloganul Give so history can live, a fost lansată o campanie internaţională de strângere a acestor fonduri, atât pe platforma de crowdfunding dartagnans.fr, cât şi pe site-ul Fundaţiei Pro Patrimonio.

Fundația Pro Patrimonio este o organizaţie neguvernamentală nonprofit internaţională, cu filiale în Marea Britanie, Franţa şi România, înfiinţată în anul 2000. Acțiunile se concentrează pe proiecte practice de protejare și reabilitare a patrimoniului, precum și pe implicarea și conștientizarea de către comunități a propriei identități, a memoriei și valorii moștenirii culturale.