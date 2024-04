Când trebuie să se adreseze medicului un pacient cu o rană în cavitatea bucală

Medicul Mihai Juncar, chirurg în domeniul maxilo-facial, afirmă că o leziune apărută în cavitatea bucală, la nivelul ţesuturilor moi, care nu se vindecă în câteva săptămâni, ar trebui să determine un pacient să meargă la un consult.

Medicul Mihai Juncar a dat explicaţii, miercuri seară, la Medika Tv , despre cancerul la nivelul cavităţii orale.

”Un factor de alarmă este dacă apare ceva pe părţile moi. Majoritatea problemelor apar la nivel de mucoasă: planşeul oral, adică sub limbă, marginile limbii, partea internă a limbii ş.a.m.d. Dacă pare ceva în plus sau dacă apare o rană, o ulceraţie şi vedem că acea rană, poate să fie că ne-am muşcat accidental, dacă într-o săptămână trece sau a remis şi vedem că în două-trei săptămâni a dispărut, suntem ok. În schimb, dacă ceva persistă în plus, ca o rană, mai mult de una-două săptămâni vedem că începe să crească în dimensiuni, atunci ar fi bine să mergem la un consult”, a afirmat medicul Mihai Juncar.

El a arătat că avantajul cavităţii orale, spre deosebire de organele interne, este acela că este foarte vizibilă, iar fiecare persoană poate observa cu uşurinţă o leziune sau o schimbare la nivelul acesteia.