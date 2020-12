Candidatul PSD Alba la Camera Deputaților, Radu Tuhuț: 'Am votat astăzi cu convingerea că cetăţenii vor avea siguranţa unui trai mai bun'

Preşedintele interimar al organizaţiei Alba a Partidului Social Democrat (PSD), Radu Tuhuţ, candidat la Camera Deputaţilor, a afirmat că a votat duminică cu convingerea că cetăţenii vor avea siguranţa unui trai mai bun, potrivit AGERPRES.

Lockdown după alegeri? Alexandru Rafila: 'Următoarele săptămâni vor demonstra cât de bine a fost gestionată această pandemie'

"Am votat astăzi cu convingerea că cetăţenii vor avea siguranţa unui trai mai bun, siguranţa pensiilor şi salariilor, siguranţa serviciilor medicale, siguranţa investiţiilor în educaţie şi infrastructura rutieră, siguranţa că fiecare comunitate va beneficia de programe de dezvoltare şi finanţare", a afirmat, într-o postare pe Facebook, Radu Tuhuţ, primar într-o comună din Munţii Apuseni.

Edilul din Ciuruleasa, unul din cei mai longevivi din judeţ, se află pe prima poziţie pe lista PSD Alba la Camera Deputaţilor.

Tot într-o comună din Alba, respectiv în Sântimbru, a votat şi candidatul de pe prima poziţie pe lista PSD la Senat, Călin Gheorghe Matieş.

"Am VOTAT, azi, oameni care au luptat pentru semenii lor, am VOTAT caractere! Am VOTAT pentru REVOLUŢIA PRODUCĂTORULUI ROMÂN! Mulţumesc din suflet tuturor românilor care au ieşit deja la vot şi acelora care vor ieşi, în special românilor care merg la vot în straie româneşti, în ii sau cămăşi populare, tuturor celor care VOTEAZĂ ROMÂNEŞTE!", a postat Matieş pe pagina sa de Facebook.

Acesta s-a prezentat la urne îmbrăcat în costum popular.