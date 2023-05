Cannes 2023: Filmul ''The Zone of Interest'', recompensat cu Marele Premiu al Juriului.

Cineastul Jonathan Glazer, regizorul lungmetrajului "The Zone of Interest", a fost recompensat sâmbătă seară cu Marele Premiu al Juriului la cea de-a 76-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, relatează site-ul oficial al evenimentului.

Filmul "The Zone of Interest", inspirat din romanul omonim publicat de Martin Amis, are o intrigă plasată în timpului celui de-Al Doilea Război Mondial şi prezintă complicata poveste de dragoste dintre un ofiţer din cel de-al Treilea Reich şi soţia unui supraveghetor dintr-un lagăr de concentrare.

În 2022, Marele Premiu al Juriului de la Cannes a fost atribuit ex aequo filmelor "Stars At Noon", de Claire Denis, şi "Close", de Lukas Dhont.

Juriul competiţiei de la Cannes este prezidat în acest an de regizorul suedez Ruben Ostlund. Ceilalţi membri ai juriului sunt regizoarea franceză Julia Ducournau, actriţa americană Brie Larson, regizoarea marocană Maryam Touzani, actorul francez Denis Menochet, regizoarea britanico-zambiană Rungano Nyoni, actorul şi regizorul american Paul Dano, scriitorul şi regizorul afgan Atiq Rahimi şi cineastul argentinian Damian Szifron.

Cea de-a 76-a gală de decernare a premiilor de pe Croazetă are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Palais des Festivals din Cannes. Gazda ceremoniei este actriţa franceză Chiara Mastroianni.