Cântăreața Shakira: 'Voi sărbători ziua de naștere cu 100 de milioane de oameni, la gala Super Bowl'

Cântăreața Shakira va împlini 43 de ani pe 2 februarie 2020 și va sărbători la gala Super Bowl, finala Ligii de fotbal american naționale (NFL), atunci când ea și Jennifer Lopez vor susține show-urile muzicale din pauza evenimentului, ce va avea loc în Miami, Florida, potrivit contactmusic.net, informează MEDIAFAX.

Shakira, în vârstă de 42 de ani, și-a manifestat bucuria de a-și celebra ziua de naștere în timpul momentelor muzicale din pauza ediției din 2020 a galei Super Bowl. Interpreta melodiei "Hips Don't Lie" a descris evenimentul drept "Sfantul Graal al industriei de divertisment".

"Va fi chiar de ziua mea! Mereu mi-am dorit să cânt la Super Bowl. Cred că este Sfântul Graal al industriei de divertisment. Este un eveniment sportiv, dar are o mare importanță pentru noi, artiștii. Cred că va fi fantastic și că îmi voi sărbători ziua de naștere cu 100 de milioane de oameni", a declarat cântăreața pentru DJ-ul Zane Lowe.

"Va fi ceva foarte scurt și, prin urmare, foarte intens, cred. Roțile s-au pus deja în mișcare și nu mă pot opri din gândit idei. În fiecare zi îmi vine câte o idee nouă, deci problema constă în a le face să funcționeze împreună, să le consolidez pe toate și să prezint cel mai bun spectacol din întreaga mea carieră", a adăugat artista cu privire la show-ul pe care îl va susține pe 2 februarie.

Totodată, cântăreața Jennifer Lopez a lăudat-o pe Shakira: "Nu este nimeni asemănător ei. Combinația dintre Shak și ceea ce fac eu va avea drept rezultat o explozie de energie și de distracție".

În fiecare an, recitalul din pauza Super Bowl este un moment extrem de așteptat și marchează adeseori un record de audienţă pentru televiziunea americană CBS, iar reclamele difuzate în timpul galei costă până la 4,5 milioane de dolari pentru 30 de secunde de difuzare.

Show-ul de la gala Super Bowl a fost susținut în trecut de nume mari din industria muzicală, precum Michael Jackson, Sting, Paul McCartney, The Rolling Stones, U2, Katy Perry, The Black Eyed Peas, Bruce Springsteen, The Who, Madonna, Beyonce, Lady Gaga, Justin Timberlake. Pentru artiştii invitaţi să susţină un show la gala Super Bowl, acest spectacol se traduce printr-o creştere spectaculoasă a vânzărilor de discuri.

Însă ediția din 2019 a galei Super Bowl a fost vizionată de 100,7 milioane de persoane pe micile ecrane și serviciile de streaming, aceasta fiind cea mai mică audiență din ultimul deceniu pentru evenimentul fotbalistic. Recordul în acest domeniu l-a stabilit recitalul lui Katy Perry, care, în 2015, a atras 120,7 milioane de spectatori.

De-a lungul carierei, Shakira a primit numeroase distincţii, printre care trei premii Grammy şi 13 Latin Grammy, şi a fost nominalizată la premiile Globul de Aur în 2007, pentru melodia "Despedida", inclusă pe coloana sonoră a filmului "Dragoste în vremea holerei", de Mike Newell. Printre cele mai reuşite colaborări ale cântăreţei au fost cele cu Beyonce şi Wyclef Jean, pentru piesele "Beautiful Liar" şi "Hips Don't Lie". Cel mai recent album de studio al său, al 11-lea, intitulat "El Dorado", a fost lansat în mai 2017. Albumele Shakirei s-au vândut în peste 70 de milioane de copii pe plan mondial.