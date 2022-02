Cântăreaţa americană Betty Davis, pionieră a muzicii funk, a murit la 77 de ani / Video

Vedeta muzicii funk Betty Davis, care a fost căsătorită cu legendarul muzician de jazz Miles Davis, a murit miercuri în Pennsylvania (SUA), la vârsta de 77 de ani din cauze naturale, informează revista specializată Rolling Stone, citată de EFE.

Connie Portis, o prietenă apropiată artistei, a confirmat decesul ei pentru revista menţionată printr-un mesaj în care a evidenţiat "influenţa" lui Betty Davis în industria muzicii, precum şi "personalitatea sa îndrăzneaţă, frumoasă şi rebelă", potrivit Agerpres.

Născută în 1945 la Durham (Carolina de Nord) sub numele Betty Mabry, a fost model, cântăreaţă şi compozitoare, recunoscută drept una dintre vocile de pionierat şi cele mai influente ale muzicii funk, care combină ritmuri soul, jazz şi R&B.

Activitatea sa artistică s-a desfăşurat în deceniile 1960 şi 1970, când s-a evidenţiat ca una dintre protagonistele scenei muzicale din New York, cu piese precum "Get Ready for Betty".

În 1968, a devenit cea de-a doua soţie a lui Miles Davis (1926-1991) şi, deşi căsnicia lor a durat doar un an, i se atribuie introducerea celebrului trompetist de jazz în lumea rockului, potrivit revistei Rolling Stone.

Revista notează totodată că albumele lui Betty de muzică funk nu au fost un succes comercial, însă versurile cântecelor sale, pledând pentru emancipare sexuală în cântece precum "Shut Off the Light" sau "If I'am in Luck I Might Get Picked Up", au deschis calea unor artişti ca Prince sau Madonna.

Betty Davis a părăsit brusc scena muzicală la sfârşitul anilor 70 şi s-a menţinută departe de industria muzicii până în 2019 când a lansat un nou cântec, intitulat "A Little Bit Hot Tonight".