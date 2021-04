Cântăreața Billie Eilish lansează albumul 'Happier Than Ever', pe 30 iulie: 'Sunt atât de entuziasmată, emoţionată şi nerăbdătoare să vă dau vestea'

Cântăreaţa americană Billie Eilish a anunţat marţi, pe Instagram, lansarea pe 30 iulie a celui de-al doilea album, intitulat ''Happier Than Ever'', un material discografic realizat în perioada de lockdown şi care urmează discului de debut, ''When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'', recompensat cu mai multe premii la gala Grammy de anul trecut, informează deadline.com, relatează Agerpres.

''Noul meu album 'Happier Than Ever', lansat pe 30 iulie! Este cel mai bun lucru pe care l-am creat până acum şi sunt atât de entuziasmată şi emoţionată şi nerăbdătoare să vă dau vestea'', a scris artista marţi pe reţeaua de socializare. ''Nici nu mai am cuvinte. N-am simţit niciodată atât de multă dragoste pentru un proiect aşa cum simt pentru acesta. Sper că şi voi simţiţi ceea ce simt''.

Cântăreaţa a anunţat de asemenea lansarea unei noi melodii joi, 29 aprilie.

Eilish a spus că viitorul album a fost înregistrat în perioada de lockdown, explicând, în cadrul unei ediţii din februarie a emisiunii Late Night With Stephen Colbert, că, deşi noul material nu este în mod special despre coronavirus, muzica a fost influenţată de evenimentele de anul trecut.

Albumul ''When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'', realizat în colaborare cu fratele său, Finneas, a câştigat în 2020 premii Grammy la categoriile ''albumul anului'', ''înregistrarea anului'', ''melodia anului'', ''cel mai bun artist nou'' şi ''cel mai bun producător''.