Cântăreaţa indie soul Arlo Parks a câştigat Mercury Prize pe 2021 pentru albumul de debut, „Collapsed In Sunbeams”, în care ea a abordat teme precum depresia şi anxietatea, menţinându-şi sentimentul de speranţă, potrivit news.ro.

Artista în vârstă de 21 de ani a câştigat premiul în valoare de 25.000 de lire sterline în faţa unora ca Wolf Alice, Celeste şi Mogwai.

Juriul a spus că este „o voce singulară” care demonstrează „ce înseamnă să fii puternic de discret într-o lume de zgomot extrovertit”.

Parks este primul câştigător al Mercury Prize care s-a născut în secolul 21.

„A fost nevoie de multe sacrificii şi muncă grea pentru a ajunge aici”, a spus ea la ceremonia de la Londra, citează BBC. „Au fost momente în care nu am fost sigură că voi reuşi, dar sunt astăzi aici, aşa că vă mulţumesc foarte mult”.

Albumul „Collapsed In Sunbeams”, lansat în luna ianuarie şi apreciat de critici, a ajuns pe locul al treilea în topul britanic.

Premiul Mercury este acordat de 30 de ani celui mai bun album britanic sau irlandez lansat în decurs de 12 luni.

Între câştigătorii anteriori se numără Primal Scream cu „Screamadelica”, Pulp cu „Different Class” şi Dave cu „Psychodrama”.

Anul acesta au fost nominalizate: Arlo Parks - „Collapsed In Sunbeams”, Berwyn - „Demotape/VEGA”, Black Country, New Road - „For The First Time”, Celeste - „Not Your Muse”, Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra - „Promises”, Ghetts - „Conflict Of Interest”, Hannah Peel - „Fir Wave”, Laura Mvula - „Pink Noise”, Mogwai - „As The Love Continues”, Nubya Garcia - „Source”, Sault - „Rise” şi Wolf Alice - „Blue Weekend”.